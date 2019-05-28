Минфин и Минэнерго почти согласовали коэффициент демпфирования: нейтрально - БКС Глобал Маркетс

"Учитывая, что изменение параметров демпфирования будет компенсировано за счет повышения НДПИ и введения новых акцизов на нефтепродуктов, общее влияние будет несущественным", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс.

"Минфин и Минэнерго почти согласовали параметры демпфирующей компоненты. Минэнерго предложило установить коэффициенты для расчета демпфирующей компоненты на уровне 0,65 для дизтоплива и 0,68 для бензина на 2020-21 гг. против 0,5, заложенного в текущий бюджет. В соответствии с предложением Минэнерго дополнительные расходы на рост коэффициента в 2020-21 гг. будут покрыты за счет увеличения НДПИ. При ценах на нефть Brent ниже $80 за барр. надбавка к НДПИ составит RUB 75 за т, при более высоких ценах она увеличится. ФНБ для компенсаций нефтяным компаниям дополнительно использоваться не будет. Минфин рассмотрит предложение Минэнерго и согласует его, если компенсация нефтяным компаниям из ФНБ в 2020 г. и далее не превысит уровень 2019 г., сообщил глава налогового департамента Минфина Алексей Сазонов. Конфигурация демпфера должна быть окончательно одобрена на этой неделе вице-премьером Дмитрием Козаком", - обращают внимание аналитики БКС Глобал Маркетс.