Поводов для дальнейшего снижения доходностей российских евробондов нет - Уралсиб

"Вчера активность на рынке российских еврооблигаций была нулевой в связи с тем, что в США и Великобритании торговые площадки были закрыты, - напоминает аналитик корпорации Уралсиб Евгений Сергеев. - В результате цены евробондов как суверенных, так и корпоративных вчера не изменились. Сейчас доходности российских бумаг находятся на минимумах с начала прошлого года. В частности, RUSSIA’29 и RUSSIA’47 предлагают доходности 4,2% и 4,9% соответственно. Снижение доходностей в последнее время во многом объяснялось тем, что доходность базового актива тоже находится на локальных минимумах. Этим утром доходность UST10 упала до 2,30%, таким образом, с начала года она снизилась уже почти на 40 б.п. Кроме того, рост цен на нефть способствовал сокращению спредов российских бумаг".

Эксперт отмечает, что снижение цен с конца апреля почти не повлияло на российские евробонды. Напротив, российские еврооблигации демонстрировали опережающую динамику относительно бумаг других ЕМ, впрочем, как и другие активы РФ. С начала месяца доходности российских евробондов снизились примерно на 15 б.п., а евробонды ЕМ, без учета турецких бумаг, в среднем потеряли в доходности лишь 5 .п.

"Мы по-прежнему отмечаем, что не видим поводов как для сохранения такой опережающей динамики, так и для роста котировок в целом. Во-первых, потенциал роста за счет дальнейшего снижения доходностей UST10 выглядит ограниченным, поскольку гособлигации США уже закладывают как минимум одно снижение ставки ФРС в перспективе 1–2 года, хотя, на наш взгляд, явных сигналов ждать такого исхода событий сейчас нет. Во-вторых, конфликт США и Китая пока только разрастается, ситуация остается неопределенной, и едва ли стоит ждать ее разрешения в ближайшее время, поэтому торговые войны еще могут оказать давление на активы ЕМ, и в частности на российские бумаги, в том числе из-за снижения цен на нефть. Однако сегодня утром внешний фон в целом позитивный: цены на нефть немного подросли, доходность UST10, напротив, снизилась. Азиатские рынки движутся вверх, фьючерсы на американские индексы – в небольшом плюсе", - заключает Евгений Сергеев.