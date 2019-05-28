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28 мая 2019 года 11:22

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидирует "Иркут" на новостях о buyback

Москва. 28 мая. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за внешними фондовыми площадками, "быков" сдерживает забуксовавшая в подъеме нефть; лидируют в росте акции "Иркута" на новостях о планах buyback с премией к рынку, а также сектор металлургии на фоне наметившегося ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2639,3 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1288,24 пункта (+0,01%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар подрос до 64,55 рубля (+0,09 рубля).

Акции ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) выросли до 39,74 рубля (+6,7%) при объеме торгов более 19,2 млн рублей. Накануне "Иркут" сообщил о планах провести buyback у акционеров, не согласных с присоединением к компании других гражданских "дочек" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), по цене с премией к рынку - 42,61 рубля за одну бумагу.

Присоединение к "Иркуту" ГСС, "ОАК-Центр комплексирования" и "НГТ" для формирования дивизиона гражданской авиации ОАК ранее было одобрено советом директоров авиахолдинга. Завершить создание дивизиона планируется до 2020 года. Вопросы о реорганизации "Иркута" и соответствующей допэмиссии, согласно сообщению компании, будут рассмотрены на годовом собрании акционеров 28 июня.

Кроме того, совет директоров "Иркута" по итогам заседания 27 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за отсутствия чистой прибыли (чистый убыток "Иркута" по стандартам РСБУ за прошлый год составил 10,6 млрд рублей, по МСФО - 12,5 млрд рублей).

Подорожали также рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2%, до 168,1 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).

Просели акции "Газпрома" (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

В США накануне биржи не работали в связи с праздником (День памяти), во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), "плюсуют" Европа (FTSE растет на 0,4%, DAX топчется на месте), но просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Президент США Дональд Трамп завершает во вторник государственный визит в Японию, в ходе которого он заявил "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения, как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп. "Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

Нефть утром во вторник консолидируется, игроки продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,66 за баррель (-0,2% и +2,1% в понедельник), июльская цена WTI - $58,97 за баррель (+0,6%).

Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Трамп пока избегает публичных заявлений, которые могли бы оказать существенное влияние на рынки, Китай также хранит молчание по поводу ответных мер против американских тарифов и ограничений для Huawei. С другой стороны, европейское упорство по поводу сохранения прежних условий поставок автомобилей может спровоцировать Вашингтон на принятие заградительных пошлин, хотя ранее было объявлено о том, что они откладываются до конца осени. Из корпоративных событий можно отметить отчетность банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и последний день с дивидендами в бумагах "Интер РАО".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС остаются в краткосрочных диапазонах 2615-2645 пунктов и 1270-1300 пунктов соответственно в ожидании новых драйверов движения. В ближайшие дни нельзя исключать тестирования как верхней, так и нижней границы "боковиков", но преобладающим все еще остается восходящий тренд.

Американские инвесторы после продолжительных выходных могут вновь сосредоточиться на новостях в отношении торгового противостояния США-КНР, но возможный негатив на западных биржах на данный момент несет для рынка РФ лишь опасность локальной коррекции, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, в связи с выходным днем в США и Великобритании торговая активность на мировых площадках в начале недели была низкой. Инвесторы реагировали на заявления политиков вокруг развития торгового противостояния между США и другими странами, однако каких-либо конкретных сообщений по данной теме не получили. Трамп в ходе своего визита в Японию заявил о малой вероятности скорого заключения сделки с Китаем и не исключил сценария, при котором пошлины на китайские товары "могут возрасти значительно", также президент опроверг информацию о достижении соглашения с Японией по импорту автомобилей в США уже в августе текущего года.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет в большей степени направлено на макроэкономические данные о состоянии ключевых мировых экономик. Торговая активность будет возрастать ближе к завершению недели. Так, в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за первый квартал, а в пятницу выйдут PMI в секторе промышленности и услуг КНР, а также потребительская статистика из США.

В целом ситуация на мировых рынках во вторник складывается умеренно позитивной, что позволяет рассчитывать на рост российского рынка. Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для продолжения движения в сторону исторического максимума 2645 пунктов, поддержкой при этом будет выступать район 2610-2620 пунктов. На горизонте ближайших дней, как и на прошедшей неделе, поддержку окажут корпоративные события (в среду финрезультаты за первый квартал представит "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), в четверг - "Газпром" (MOEX: GAZP)).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, целью индекса МосБиржи выступает закрепление выше 2650 пунктов, чему способствует благоприятная внешняя фондовая конъюнктура, далее откроется дорога на новую "круглую" отметку 2700 пунктов.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) продолжают двигаться к сопротивлению 240 рублей, в нефтяном секторе наиболее интересными выглядят бумаги "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти", у металлургов - акции "Новолипецкого металлургического комбината" (цель роста 168 рублей) и "Северстали" (цель - 1050 рублей).

Нефть Brent после локальной коррекции может возобновить подъем с целью выше $72 за баррель. Пока нет никакой информации о том, сколько сырья поставляет Иран на мировые рынки: ранее власти страны заявляли, что продолжат поставки, несмотря на санкции. Однако по западным СМИ прошла информация, что Китай, выступавший крупнейшим импортером иранской нефти, после введения полного эмбарго прекратил закупки "черного золота" у исламской республики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста кроме "Иркута" выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+5%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+4,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+1,8%).

Подешевели бумаги АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,651 млрд рублей (из них 2,062 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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