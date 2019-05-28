Рубль остался без поддержки налогового периода - БКС

"Рубль сейчас остался без поддержки налогового периода. Поэтому на фоне приостановившейся коррекции Brent и сохраняющегося напряжения в лагере валют EM курс доллара имеет шанс подрасти. Поддержку можно ждать со стороны притока капитала в ОФЗ, силу спроса на которые мы проверим во время аукционов Минфина в среду. Индекс доллара в понедельник в отсутствии трейдеров из США и Великобритании отыграл половину потерь пятницы, когда мы наблюдали за обвалом американца на фоне очередной порции слабой статистики. Индекс RGBI практически не меняется вторую сессию подряд", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.