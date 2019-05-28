Рубль продолжит торговаться в диапазоне 64.00-64.50/USD - РФПИ

"Небольшой рост американского доллара к основным мировым валютам по индексу DXY (+0.15%) нейтрализовал растущий тренд в большинстве ЕМ валют, которые показали в понедельник соответствующее снижение. Исключением стало лишь небольшое количество валют, в числе которых был и российский рубль (+0.04%), рост которого к концу дня несколько усилился после стабильной динамики около 64.45/USD до этого. Основным катализатором стал рост цен на нефть почти до US$70/брл. Объемы торгов ожидаемо снизились (US$1.4 млрд против US$2.2 млрд в среднем с начала года) из-за низкого присутствия иностранцев, автоматически повысив значимость локальных потоков, в том числе от ЦБ по покупке валюты. Однако, как было видно по итогам торгов, проблем рублю этот фактор не доставил, несмотря на то, что под налоговые выплаты (понедельник-вторник) компании основной объем валюты уже продали заранее. Полагаем, что в условиях относительно стабильного внешнего фона и приближения даты аукционов ОФЗ от Минфина рубль может продолжить торговаться в диапазоне 64.00-64.50/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.