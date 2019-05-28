Ждем роста нефти в район чуть выше 72 долларов за баррель - Алор Брокер

""По-прежнему ждем роста нефти в район чуть выше 72 долларов за баррель. Пока нет никакой информации о том, сколько сырья поставляет Иран на мировые рынки: ранее власти страны заявляли, что продолжат поставки несмотря на санкции. Однако по западным СМИ прошла информация, что Китай, бывший крупнейшим импортером иранской нефти, после введения полного эмбарго прекратил закупки "черного золота" у Исламской Республики", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.