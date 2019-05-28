Нефть остается вблизи отметки 70 долл./бар., участники рынка занимают выжидательную позицию - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов не демонстрируют определенной динамики, - подчеркивают эксперты "Нордеа банка". - Контракты на Brent консолидируются в районе отметки $70/bbl, WTI достигает уровня 59$/bbl. Участники рынка в отсутствии новой информации занимают выжидательную позицию. Напомним, что в начале июля состоится министерское заседание ОПЕК+, на котором участники будут решать, продлевать ли действующую сделку по сокращению нефтедобычи до конца текущего года. Кроме того, ожидается, что на этой встрече будет утвержден проект хартии ОПЕК+. Этот документ, хотя и не предусматривает юридических обязательств, призван формализовать кооперацию между нефтедобывающими странами с целью достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Поддержку котировкам продолжает оказывать геополитическая напряжённость в Иране и Венесуэле. Так, по сообщениям WSJ, Китай, Индия, Турция и ещё несколько крупнейших импортеров иранской нефти уже отказались от покупок сырья у Ирана из-за американских санкций. Отметим, что негативное влияние на нефтяные цены по-прежнему оказывают торговые трения между США и Китаем".