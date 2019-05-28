В ближайшие недели нефть может получить дополнительную поддержку со стороны данных о поставках из Ирана - БКС

В понедельник из-за праздников в США и Лондоне нефтяные бенчмарки торговались на пониженных объемах, тем не менее, это не помешало закрыть день в устойчивом плюсе, напоминает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Фьючерсы на Brent прибавили более 2%, в результате чего спред между Brent и WTI достиг максимума 2019 г. на отметке $10,9 в пользу Brent. Такое соотношение, по мнению аналитика, объясняется снижением поставок из Персидского залива из-за сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и санкций США в отношении Ирана, в то время как Штаты стабильно наращивают производство.

В понедельник издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли сообщило о том, что Китай полностью приостановил закупки нефти у Исламской республики. Ранее в начале мая закончился срок действия исключений из санкций США для покупателей иранской нефти, из-за чего Индия, Турция, Южная Корея, Япония и Китай полностью прекратили прямые закупки. Член экономической комиссии парламента Ирана Рахим Заре заявлял, что эти страны, а также Греция, Италия и Тайвань, в марте этого года импортировали в совокупности около 1,6 млн баррелей в сутки (б/с).

"Падение Иранского экспорта позитивно воспринимается на рынке, так как способствует снижению предложения, - полагает Игорь Галактионов. - Наряду с Ираном из-за санкций США страдает нефтяная отрасль Венесуэлы, где наблюдается стабильное снижение добычи и экспорта. Министр нефти Кувейта Халид аль-Фадель заявил в понедельник, что ожидает баланса на нефтяном рынке к концу года. По словам министра, по-прежнему остается высоким уровень неопределенности относительно влияния на мировую экономику торговых войн между США и Китаем. Эта неопределенность делает туманным прогноз спроса во втором полугодии 2019 г. и затрудняет участникам ОПЕК+ планирование поставок. Относительно встречи ОПЕК+ 25-26 июня министр заявил, что пока рассматриваются все варианты, в том числе увеличение добычи".

Фьючерсы на Brent сегодня с утра консолидируются выше $70 за баррель, указывая на улучшение сентимента на рынке. "Фигура "двойное дно", сформировавшаяся на часовом графике в пятницу, успешно отработала свой потенциал, - указывает эксперт "БКС Брокер". - При этом в ближайшие недели нефть может получить дополнительную поддержку со стороны данных о поставках из Ирана. Скоро появятся первые конкретные оценки темпов снижения экспорта на фоне ужесточения санкций. Из-за выходного в понедельник на этой неделе статистика по нефтяной отрасли США будет сдвинута на один день вперед. Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются -0,03% к уровням закрытия предыдущего дня".