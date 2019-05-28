Утренние прогнозы: индекс МосБиржи сохраняет потенциал к росту

Ситуация на мировых рынках во вторник утром, по мнению аналитиков, складывается умеренно-позитивная, что располагает наш рынок акций к некоторому росту в начале торгов.

Корпопация Уралсиб: "Российский рынок вчера удержался в зеленой зоне – индекс РТС прибавил 0,7%, а IMOEX поднялся на 0,5%. Сегодня азиатские рынки открылись в плюсе, фьючерс на S&P 500 идет постепенно вверх, так же как и нефтяные котировки. Российский рынок начнет день умеренным ростом".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2650, 2660 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить неспешное повышение в район 2650 пунктов. Этому способствует благоприятный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Среди большого количества иностранных статистических показателей некоторое влияние на российский рынок акций может оказать лишь публикация майского значения индекса потребительского доверия в США (17:00 мск)".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Европейские трейдеры, судя по динамике фондовых индексов, посчитали итоги выборов в Европарламент благоприятными (фактор сокращения неопределенности), а риски эскалации "торговых войн" между США и КНР на какое-то время отошли на второй план. Впрочем, обстановка на развивающихся рынках пока не выглядит достаточно позитивной, чтобы обеспечить преодоление психологически важного уровня 1300 пунктов по индексу РТС с ходу. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации немногим ниже отметки 64,5 по паре доллар-рубль".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера торги на российских финансовых площадках проходили вяло и без энтузиазма из-за выходного в США. Однако индекс МосБиржи все-таки смог прибавить полпроцента. Сегодня с утра внешний фон позитивный: в районе 0,2% подрастают американские фьючерсы, уверенно выше 70 долларов за баррель ушла нефть. Таким образом, есть все предпосылки для открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2% и дальнейшего движения вверх. Если внешний фон не ухудшится, что индекс МосБиржи попробует закрепиться выше 2650 пунктов, что откроет дорогу на новую "круглую" отметку 2700".

"Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В целом, ситуация на мировых рынках в начале дня складывается умеренно позитивной, что позволяет рассчитывать на рост российского рынка. Индекс МосБиржи сохраняет потенциал для продолжения движения в сторону исторического максимума 2645 пунктов, поддержкой при этом будет выступать район 2610-2620 пунктов. На горизонте ближайших дней, как и на прошедшей неделе, поддержку окажут корпоративные события. В среду финрезультаты за первый квартал представит Лукойл, в четверг – Газпром".