Укрепление рубля может продлиться - "Открытие Брокер"

"Рубль чувствовал себя уверенно, пользуясь растущей ценой на нефть и пиком налоговых платежей. Реальная доходность рубля остаётся одной из лучших в мире, что обеспечивает стабильный спрос на долговые инструменты. Укрепление рубля может продлиться как минимум до среды, когда Минфин проведёт очередные размещения ОФЗ. Собственно говоря, рубль весьма слабо отреагировал на падение цены нефти в конце прошлой недели. Более дешёвая нефть будет лишь означать то, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила будет направляться меньше средств, что ослабит внутреннее давление на курс национальной валюты", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.