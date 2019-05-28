Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 28 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник в отсутствие важных событий, способных повлиять на динамику рынка. В понедельник американский рынок акций, динамика которого часто служит ориентиром для азиатских инвесторов, был закрыт в связи с праздником (День памяти). Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,37%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, Shenzhen Composite - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

Трейдеры сдержанно реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, завершающего во вторник государственный визит в Японию. Трамп заявил о "невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения как с Токио, так и с Пекином. "Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп. "Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

В свою очередь нефть Brent слегка снижается во вторник утром после подъема цены на 3,5% за предыдущие две сессии, стоимость WTI уверенно растет. Трейдеры продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $70,02 за баррель, что на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на 2,07% - до $70,11 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,8% - до $59,1 за баррель. Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не было из-за праздника. По итогам торгов в пятницу контракт подорожал на 1,24% - до $58,63 за баррель.

Заявления Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Пекином, ухудшили настрой трейдеров, поскольку продолжение торгового спора омрачает перспективы спроса на нефть. В то же время Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок. Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности Хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в понедельник почти в 3 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,703 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,045 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 мая снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (25-27 мая) 0,03%, поднявшись до 601,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,5%), "Газпромбанк БО-17" (+0,34%) и "Транснефть-001P-08" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,94%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,25%) и "Газпром БО-22" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 24 мая завершил размещение дополнительного выпуска N3 облигаций серии 001Р-03Р объемом 500 млн рублей. Цена размещения допвыпуска N3 составила 101% от номинала. Банк планирует также 27 мая провести размещение дополнительного выпуска N4 серии 001Р-03Р объемом 1 млрд рублей. Цена размещения допвыпуска N4 - 102% от номинала. Дата погашения допвыпусков - 13 июня 2022 года. Газпромбанк 13 декабря 2018 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Банк в январе провел размещение допвыпуска облигаций N1 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 11,05% выпуска на 110,49 млн рублей. В апреле банк разместил допвыпуск N2 на 1,5 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 27 мая завершил размещение облигаций серии ИОС-KR_FIX-182d-001Р-92R номинальным объемом 500 млн рублей. Банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Бонды размещались по цене 99,5% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода.

Сбербанк России 7 июня начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-96R объемом 1 млрд рублей, 21 и 28 июня - серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60M-001Р-95R и ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36M-001Р-93R объемом по 2,5 млрд рублей каждая. Выпуск ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-96R гасится в июле 2019 года, выпуск ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36M-001Р-93R гасится в июне 2022 года, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-60M-001Р-95R - в июне 2024 года. У каждого выпуска предполагается один купонный период. Ставка купона всех выпусков установлена в размере 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Цена размещения всех выпусков составляет 100% от номинала. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Кроме того, Сбербанк утвердил дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей. Сбербанк будет собирать заявки инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-78R с погашением в марте 2021 года с 10:00 МСК 28 мая и до 15:00 МСК 30 мая. Ориентир по цене размещения - 100,6% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых. Предварительная дата расчетов - 31 мая.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона ипотечных облигаций на 72,97 млрд рублей с погашением в апреле 2029 года на уровне 9,5% годовых. Срок погашения облигаций - 5 апреля 2029 года. Сбор заявок на облигации прошел 27 мая. Техническое размещение предварительно запланировано на 29 мая. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

АО "Роснано" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-002Р-01 объемом до 4,5 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года на уровне 9,1% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,31% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 27 мая. Техническое размещение запланировано на 5 июня. Облигации серии БО-002Р-01 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р.

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) планирует до конца мая собрать заявки на облигации серии БО-П01 объемом от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей. Срок обращения бондов - 10 лет. По выпуску будет предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на начало июня. Эмитент уже проводил премаркетинг этого выпуска и озвучивал планы разместить его в декабре 2018 года. Тогда в качестве ориентировочного назывался объем от 1,5 млрд до 2 млрд рублей. По выпуску анонсировалась оферта через 2 или 3 года.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 31 мая будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,75-8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,04-9,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов. Купоны квартальные. Техническое размещение предварительно запланировано на 14 июня.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 8,4% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа (0,65%). Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года - в июне 2022 года.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 25-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6,2% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 17-го купона облигаций 4-й и 6-й серий в размере 10% годовых. Облигации 4-й и 6-й серий общим объемом 10 млрд рублей были размещены в июне 2011 года. Ставка 16-20-го купонов выпусков определяется как максимальное значение при выборе между ключевой ставкой ЦБ РФ (действующей на 10 рабочий день до начала каждого купонного периода) плюс 2,25 процентного пункта и фиксированной ставкой в 8,5%. Ставка текущего купона облигаций обеих серий - 9,75% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 9,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%. Ставка текущего купона составляет 9% годовых.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение досрочно погасить облигации 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится 26 июня, в дату окончания 8-го купонного периода. Выпуск облигаций 8-й серии с погашением в 2025 году был размещен в июле 2015 года. Ставка 1-8-го купонов составляет 12,95% годовых. По выпуску предполагалась оферта с исполнением 1 июля 2019 года.