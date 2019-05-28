Цены на нефть поднимаются

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Нефть Brent слабо дорожает во вторник.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник в отсутствие важных событий, способных повлиять на динамику рынка.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, Shenzhen Composite - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

Трейдеры сдержанно реагируют на заявления президента США Дональда Трампа, завершающего во вторник государственный визит в Японию.

Трамп заявил о "о невообразимо крупном" торговом дисбалансе в отношениях США и Японии, отметив, при этом, что рассчитывает в какой-то момент заключить торговые соглашения, как с Токио, так и с Пекином.

"Я думаю, у нас будет соглашение с Японией. Также я полагаю, что когда-то в будущем мы заключим соглашение и с Китаем", - сказал Трамп.

"Я не верю, что КНР сможет продолжать платить миллиарды долларов в виде пошлин", - отметил американский президент.

В понедельник американский рынок акций, динамика которого часто служит ориентиром для азиатских инвесторов, был закрыт в связи с праздником (День памяти).

"На фоне слабой реакции на слова Трампа, а также вакуума в плане катализаторов, азиатские рынки торгуются сами по себе", - цитирует MarketWatch аналитика IG в Сингапуре Цзини Паня.

В Японии дорожают бумаги Toyota Motor (+1%), Hitachi (+3,1%), MUFG (+0,6%), в Гонконге - Tencent Holdings (+2,1%) и Geely Automobile (+5%).

В Китае растут котировки акций компаний, связанных с Alibaba Group.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Alibaba рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году.

Стоимость бумаг China TransInfo, в которой Alibaba владеет 15%-ной долей, подскочила на 10%.

Бумаги New Huadu Supercenter подорожали на 2,8%, Sanjiang Shopping Club - на 0,2%, Alibaba Health - на 3,5%. Alibaba является владельцем долей в каждой из этих компаний.

Нефть Brent слабо дорожает во вторник после подъема цены на 3,5% за предыдущие две сессии, стоимость WTI уверенно растет.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,42 (2,07%) - до $70,11 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,61 (1,04%) - до $59,24 за баррель. Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не было из-за праздника (День памяти). По итогам торгов в пятницу контракт подорожал на $0,72 (1,24%) - до $58,63 за баррель.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Пекином, ухудшили настрой трейдеров, поскольку продолжение торгового спора омрачает перспективы спроса на нефть.

В то же время Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности Хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.