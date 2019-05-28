$70 за баррель - определяющая отметка Brent для дальнейшей динамики - ИФК "Солид"

"Цены на нефть растут в начале недели, в том числе вследствие увеличения военной активности в Ливии, добыча которой рискует сократиться на 95% к максимальным уровням 2019 года. Отметка $70 за баррель сейчас является определяющей для дальнейшей динамики. Много внимания будет уделено и недельным запасам, данные представят в четверг", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.