Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с обновившим максимум НОВАТЭКом, упали Россети на новостях о дивидендах

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с обновившим максимум "НОВАТЭКом" на фоне позитивной динамики фондовых площадок в Азии и Европе; упали бумаги "Россетей" на новостях о дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2632,95 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1288,12 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 64,39 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+2%, до 1317,2 рубля), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%).

"НОВАТЭК" в понедельник вышел на четвертое место по рыночной капитализации (3,999 трлн рублей), потеснив "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-0,4%; 3,915 трлн рублей), на первом месте остается Сбербанк (5,302 трлн рублей), далее идут "Газпром" (MOEX: GAZP) (4,881 трлн рублей) и "Роснефть" (4,508 трлн рублей).

Подешевели акции "Россетей" (-3,9% и -3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%).

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год в связи с убытком, при этом на годовом собрании акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первый квартал 2019 года в размере 0,07997 рубля на привилегированную акцию и 0,02443 рубля на обыкновенную.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%), плюсует Европа (CAC 40 и DAX растут на 0,4-0,5%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) на фоне визита Трампа в Японию.

Четырехдневный визит Трампа в Японию начался в субботу, он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В понедельник на пресс-конференции в Японии Трамп заявил, что властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону, и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США. "Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал он.

"Я не думаю, что Китай сможет продолжать платить пошлины", - отметил также Трамп, поясняя, почему так уверен в успехе торговых переговоров с Пекином.

Нефть в понедельник подорожала после того, как минувшая неделя завершилась рекордным падением цен с начала года. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $68,37 за баррель (+1,3% и +1,4% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 единиц, до 797 штук. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем, мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, в фокусе внимания инвесторов продолжает оставаться тема торгового противостояния между США и КНР. За прошедшие выходные не появилось каких-то новых вводных, способных изменить сложившуюся ситуацию. Лишь основатель китайской Huawei отметил, что не поддерживает зеркальные действия в отношении американской Apple. Мировые рынки в понедельник торгуются в сокращенном составе: в США национальный выходной - День памяти (биржи NYSE и NASDAQ закрыты), в Европе закрыты биржи Великобритании, где в этот день банковский выходной.

В выходные прошли выборы в Европарламент: согласно предварительным данным, евроскептики усилили свои позиции в Италии и Франции, но в целом расклад сил был прогнозируемым, и проевропейские партии сохранят за собой около двух третей голосов. На этой неделе участники торгов будут отслеживать американские статданные по ВВП, индексу производственной активности, PMI и торговому балансу в стране. Эскалация торгового противостояния между США и Китаем, рост запасов "черного золота" в этих странах, а также слабые макроэкономические показатели в Штатах и еврозоне оказывают давление на котировки нефти. Не стали поводом для активного роста и данные Baker Hughes о сокращении числа активных буровых в США на 5 штук.

На российском рынке акций техническая картина осталась без изменений: уровнем сопротивления по-прежнему выступает диапазон 2640-2645 пунктов по индексу МосБиржи, уровнем поддержки - 2590-2600 пунктов, в случае пробоя которого техническая картина может заметно ухудшиться. Из отдельных бумаг можно отметить рост акций "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,4%, до 59,4 рубля) - совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2019 года в размере 2,55 рубля на бумагу, что предполагает дивидендную доходность на уровне 4,3%, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть дорожает, отыгрывая снижение буровой активности в США и ограничение добычи и экспорта в нефтедобывающих странах. Европа успокаивается после выборов, так как евроскептики все же остаются в меньшинстве, хотя и получили больше мест. Привилегированные бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) торговались в минусе на новостях об обсуждении снижения дивидендных выплат, чтобы компенсировать убытки потребителей, которые возникли из-за российской "грязной" нефти. "Мегафон" (MOEX: MFON) не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год, но рынок уже ждал подобных известий. "Акрон" (MOEX: AKRN) отчитался о росте прибыли по МСФО в первом квартале в 2,1 раза (до 8,774 млрд рублей) при росте выручки на 23%. "Россети" сообщили о росте прибыли в первом квартале на 22,9% (до 40,768 млрд рублей). Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал в размере 2,55 рубля на акцию с датой закрытия реестра 18 июля 2019 года.

Трамп находится в Японии с государственным визитом и был сосредоточен на том, чтобы указать на долговременный профицит японской торговли с США, который он намерен исправить. Макроэкономические перспективы нефти ухудшились, но на рынке продолжают существовать факторы, которые поддерживают высокие цены. За прошлую неделю в США сократилось число активных нефтяных буровых установок до 797 штук, что является минимальным количеством с марта 2018 года. Существуют также опасения, что конфликт между США и Ираном может перейти из фазы "бряцания оружием" в полноценное столкновение. В минувшую пятницу Трамп объявил об отправке еще 3 тыс. американских военнослужащих в регион Персидского залива, отмечает Кочетков.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, поводом для паузы в распродажах на мировых фондовых площадках послужил сигнал Трампа о том, что ситуацию с китайским гигантом Huawei можно разрешить в рамках торгового соглашения. Впрочем, никакой ясности такой намек не вносит, причем инвесторы начинают не только сомневаться в возможности заключения сделки, но и опасаться гораздо более затяжного и масштабного конфликта, чем предполагалось ранее. Для российского рынка этот фактор неопределенности не является катастрофичным, но явно сдерживает проявление оптимизма со стороны инвесторов.

Акции "Транснефти" (-1,6%) скорректировались вниз после взлета на 5% в пятницу на новостях, что Россия и Белоруссия договорились о процедурах очистки трубопровода "Дружба" от загрязненной нефти, а поставки "чистой" нефти в Польшу возобновятся 9-10 июня. Оптимизма покупателям добавили и заявления министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что у "Транснефти" есть необходимые ресурсы для ответа на проблемы, связанные с поставками "грязной" нефти. Акции компании могут продолжить подъем в ближайшей перспективе, реагируя на субботние заявления рейтингового агентства S&P, которое подчеркнуло, что "Транснефть" в силах компенсировать финансовый ущерб от инцидента с загрязненной нефтью, и ситуация не повлияет на ее рейтинг, который находится на уровне "BBB" (в национальной валюте).

Между тем, хрупкое равновесие на фондовом рынке РФ может быть нарушено дальнейшей эскалацией конфликта между США и Китаем. На минувших выходных Трамп выразил уверенность в том, что Америка победит в торговой войне, что может повлечь ответные заявления со стороны Пекина. Масла в огонь могут подлить и новости о том, что Google планирует запретить Huawei использовать на своих смартфонах Android, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги на биржах Европы в начале недели проходили на умеренно оптимистичной ноте. Две центристские партии по итогам выборов в Европарламент утратили правящее большинство, а евроскептики, "зеленые" и популисты, напротив, укрепили позиции, что в дальнейшем может усложнить принятие решений в Евросоюзе. Тем не менее, у руля все еще остаются проевропейские силы.

Нефть Brent в понедельник подросла, хотя на рынок продолжает оказывать давление высокое предложение сырья в США. На этой неделе еженедельные отчеты по запасам в Штатах будут опубликованы на день позже обычного - в среду и четверг соответственно. При отсутствии новостей с геополитического фронта инвесторы будут ориентироваться на перспективы спроса на нефть и данные о ее предложении.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются в диапазонах 2615-2645 пунктов и 1270-1300 пунктов соответственно в ожидании новых драйверов движения. В краткосрочной перспективе сохраняется риск понижательной коррекции в районы 2590 и 1260 пунктов. На мировых фондовых и сырьевых площадках во вторник активность возобновится, значит, могут вернуться страхи обострения торгового противостояния США-КНР. Краткосрочная картина на западных фондовых и нефтяных биржах остается "медвежьей", но российскому рынку зарубежный негатив пока грозит лишь локальной коррекцией, считает аналитик.

По словам эксперта Forex Club Андрея Войткива, мировые фондовые рынки позитивно отреагировали на заявления президента США Трампа относительно ситуации с китайской Huawei, но неактивны из-за выходного дня на некоторых биржах. По словам Трампа, претензии к китайской компании Huawei могут быть сняты в рамках торговой сделки США и Китая, которая может быть заключена в рамках саммита G20 в июне.

Европейские индексы растут на фоне сообщений о возможном слиянии автопроизводителей Renault и Fiat Chrysler. Помимо корпоративных новостей, европейские инвесторы также оценивают сообщения об отставке с 7 июня премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая уйдет со своего поста из-за разногласий между британскими партиями по проекту Brexit. Российский рынок акций также подрос в понедельник вслед за мировыми площадками.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+10,8%, до 79,8 тыс. рублей), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+5,6%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,5%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+3,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3%).

Совет директоров "АЛРОСА-Нюрба" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 50% чистой прибыли (чистая прибыль за год составила 16 млрд 630 млн 683 тыс. рублей, из них на дивиденды будет направлено 8 млрд 316 млн рублей).

Подешевели бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,5%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,4%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,3%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,531 млрд рублей (из них 6,539 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,751 млрд рублей - на "Газпром").