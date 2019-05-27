Рубль ускорил повышение к доллару и евро благодаря усилению роста цен на нефть

Москва. 27 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; благодаря усилению роста цен на нефть рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине на слабоактивных торгах из-за выходного дня в США и Великобритании.

Курс доллара США составил 64,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,06 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,29 копейки - до 67,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил повышение к доллару и евро на вечерних торгах благодаря усилению повышательной динамики на рынке нефти. В целом активность участников в понедельник находится на низком уровне из-за выходного дня в США и Великобритании. Рынки США закрыты по случаю Дня поминовения, рынки Великобритании - в связи с весенним банковским выходным.

В фокусе рынка остается торговый конфликт США и Китая. Американский президент Дональд Трамп сказал, что рано или поздно Китаю придется заключить соглашение с США, поскольку Пекин не сможет продолжать платить повышенные пошлины.

В свою очередь, в Пекине в понедельник призвали Вашингтон решать разногласия в сфере торговли между двумя сторонами, проявляя уважение друг к другу, передают местные СМИ. "Мы также всегда настаивали на том, что консультации между Китаем и Соединенными Штатами, включая торговые и экономические консультации, должны быть основаны на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД КНР Лу Кан в ходе брифинга. Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера, сделанное им несколькими часами ранее в Токио.

Внимание рынка также приковано к четырехдневному визиту Трампа в Японию, который начался в субботу. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп на своей странице в Twitter. Президент отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, в понедельник волатильность в основных валютных парах сильно снизилась из-за продолжающихся выходных в США. "Торговая активность снижена, отклонения курса рубля к доллару минимальные, и пара в течение всего дня колеблется вблизи отметки 64,45 руб./$1. Динамика по паре "евро-рубль" чуть более выраженная, снижение евро носит коррекционный характер после роста в конце прошлой недели на ожиданиях выборов в Европарламент. После того, как выборы прошли, игроки приступили к фиксации прибыли, поэтому евро снижается не только к рублю, но и к доллару", - отметил Союнов.

"В начале недели умеренным фактором поддержки остаются налоговые платежи, в то время как основным вызовом для рубля остается глобальный внешний фон, замедление мировой экономики в условиях обострения торговых противоречий между США и Китаем. Рубль до сих пор оставался довольно устойчивым к ухудшению глобальных настроений и по-прежнему на данный момент находится на более крепких уровнях, чем в начале мая, когда начался новый виток торговой войны. На горизонте ближайшего месяца до возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 США и Китай, вероятно, продолжат взаимную жесткую риторику. На этом фоне рубль становится более уязвимым, хотя, скорее всего, продолжит демонстрировать динамику лучше аналогов", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Отечественная валюта незначительно укреплялась, реагируя на дорожающую нефть. В отличие от других сырьевых валют, которые незначительно слабели, рубль пользуется дополнительной поддержкой налогового периода. Более того, можно даже ждать укрепления российской валюты до среды, когда пройдут очередные аукционы ОФЗ", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Нефть Brent усилила подъем в понедельник, WTI перешла к росту на фоне более низкой, чем обычно, активности торгов из-за выходных в США и Великобритании. Поддержку рынку оказывают данные о снижении активности в сфере добычи нефти в США. При этом сдерживающим фактором стали слова президента Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Китаем.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник выросла на 1,53% - до $68,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,58% - до $58,97 за баррель.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 единиц, до 797 установок. Показатель стал минимальным с марта 2018 года. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе страны, включая сланцевые месторождения.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 мая на 14,7 копейки, до 64,4636 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,23 копейки, до 72,1863 руб./EUR1.

Торги по паре "доллар-рубль" расчетами "сегодня" на "Московской бирже" не проводились в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился к пятнице на 10,5 копейки и составил 64,4454 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 406,658 млн, полностью пришедшиеся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,58 копейки по отношению к пятнице, до 72,1403 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 8,1 копейки и составил 72,1486 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR528,619 млн, из которых EUR233,996 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR294,623 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов разнонаправленно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,81% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 8,28% годовых.

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