Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал умеренный рост на низких оборотах - Промсвязьбанк

"В понедельник российский фондовый рынок "на пониженных оборотах" отыграл часть потерь, понесенных в конце прошлой неделе, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Так, нефть марки Brent к вечеру смогла восстановиться и выйти выше 69,5 долларов. Также поддержку нашим акциям оказала динамика европейских площадок, где основные индексы к окончанию сессии прибавляли в пределах 0,4%. Отметим, что низкой активности и пониженным объемам на нашем рынке способствовало отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День Памяти. На таком фоне к 18:40 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись выше 2630 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1, Новатэк и Ростелеком, рост которых превысил 1,5%. Хуже рынка торговались бумаги Россетей, на информации о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за 2018 год, и "префы" Транснефти, упавшие на 3,9% и 1,6% соответственно. В результате, российский рынок продолжает консолидироваться под историческими максимумами, установленными на прошлой неделе в районе 2645 пунктов. Однако, на наш взгляд, индекс МосБиржи в ближайшее время может продолжить восходящую динамику, а целью роста может стать уровень 2750 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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