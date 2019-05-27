Налоговый период выходит на финишную прямую, однако ситуация с рублевой ликвидностью остается относительно комфортной - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник торги на внутреннем валютном рынке проходили в узком диапазоне при ограниченной активности участников ввиду закрытия площадок в США и Великобритании. В утренние часы доллар предпринимал определенные попытки закрепиться выше 64,5 руб., однако впоследствии скорректировался в район 64,4 руб. Помимо российского рынка, американская валюта показывала снижение на форекс к турецкой и бразильской валютам. В свою очередь, в парах с южноафриканским рэндом, индийской рупией и аргентинским песо доллар демонстрировал укрепление. Индекс USD к корзине шести основных валют также находился в плюсе, однако позиции рубля подкрепляли нефтяные котировки, прибавлявшие к окончанию рабочего дня около 0,9% по марке Brent. На внутреннем рынке МБК налоговый период выходит на финишную прямую, однако ситуация с рублевой ликвидностью остается относительно комфортной: спрос банков на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством держится вблизи минимальных отметок, а ставка MosPrime o/n хоть и подросла, однако находится на уровне ключевой ставки ЦБ", - комментриует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.