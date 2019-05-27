Рубль слегка повышается к бивалютной корзине в условиях слабоактивных торгов понедельника из-за выходного дня в США и Великобритании

Москва. 27 мая. Доллар почти не меняется, евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слегка повышается к бивалютной корзине в условиях слабоактивных торгов из-за выходного дня в США и Великобритании.

Курс доллара США составил 64,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,18 руб./EUR1, подешевев на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,6 копейки - до 67,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 мая на 14,7 копейки, до 64,4636 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,23 копейки, до 72,1863 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах первого дня недели в условиях отсутствия торгов на биржах США и Великобритании. Рынки США закрыты по случаю Дня поминовения, рынки Великобритании - в связи с весенним банковским выходным.

При этом инвесторы следят за ходом четырехдневного визита президента США Дональда Трампа в Японию, который начался в минувшую субботу. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В фокусе рынка также остается торговый конфликт США и Китая. Трамп заявил на прошлой неделе, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Властям Китая непросто платить пошлины Вашингтону, и потому в итоге они согласятся заключить торговое соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Рано или поздно у нас будет замечательная сделка", - сказал он на пресс-конференции в Японии. "Я не думаю, что Китай сможет продолжать платить пошлины", - отметил он, поясняя, почему так уверен в успехе торговых переговоров с Пекином.

Цены на нефть эталонной марки Brent демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в понедельник на данных о снижении активности в добывающем секторе США. Сдерживающее влияние на цены оказывают опасения полноценной торговой войны между США и Китаем.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,59% - до $67,87 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,17% - до $58,53 за баррель.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Показатель стал минимальным с марта 2018 года. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в России в ближайшие два дня компании-экспортеры перечисляют в бюджет основные налоговые выплаты мая суммарным объемом порядка 1,24 трлн рублей. "Сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, завтра - налог на прибыль. Напомним, что сегодня в США отмечается День памяти, а в Великобритании банковский выходной, соответственно, торговые площадки этих двух стран сегодня закрыты. Теоретически, если кому-то из участников российского рынка потребуется дополнительная рублевая ликвидность для уплаты налогов, компания может столкнуться с фактором "тонкого рынка", однако, разумеется, в базовом сценарии ожидаем, что участники рынка заранее подготовились к налоговым выплатам. Явных триггеров для роста волатильности в рубле пока не видим", - отметил М.Поддубский.

"В начале недели умеренным фактором поддержки остаются налоговые платежи, в то время как основным вызовом для рубля остается глобальный внешний фон, замедление мировой экономики в условиях обострения торговых противоречий между США и Китаем. Рубль до сих пор оставался довольно устойчивым к ухудшению глобальных настроений и по-прежнему на данный момент находится на более крепких уровнях, чем в начале мая, когда начался новый виток торговой войны. На горизонте ближайшего месяца до возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 США и Китай, вероятно, продолжат взаимную жесткую риторику. На этом фоне рубль становится более уязвимым, хотя, скорее всего, продолжит демонстрировать динамику лучше аналогов", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Поддержку рублю оказывает повышенный интерес иностранных инвесторов к рублевым активам на фоне ожиданий по понижению ключевой ставки Банком России во втором полугодии текущего года и ухудшения отношений между США и Китаем, а также пик налоговых выплат. Краткосрочное негативное давление оказывают котировки нефти, которые на прошлой неделе упали с отметки в $70,4 за баррель Brent до отметки в $67 за баррель. Сегодня курс рубля к доллару будет находиться в большей степени под влиянием аппетита инвесторов к российским ценным бумагам и котировок нефти", - подчеркивает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов разнонаправленно изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,81% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 8,03% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,18% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 8,28% годовых.