Мы сохраняем по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" рекомендацию "Держать" и повышаем целевую цену до 232,1 руб. - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендации по акциям ПАО "Газпром" - глобальной энергетической компании с крупнейшей в мире газотранспортной системой. Удвоение чистой прибыли позволило "Газпрому" удвоить размер дивидендов, что послужило сигналом для роста акций. Несмотря на увеличение стоимости бумаг, аналитики повысили целевую цену по обыкновенным акциям ПАО "Газпром", сохранив по ним рекомендацию "Держать" с потенциалом роста 11,5% в среднесрочной перспективе.

ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания с полным циклом, включая геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку и реализацию газа, газового конденсата и нефти, производство и реализацию газомоторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. На "Газпром" приходится около 11% мировой и 69% российской добычи газа и около 12 % добычи нефти и газового конденсата.

По итогам прошлого года "Газпром" показал рекордные финансовые показатели. Этому способствовало сочетание высоких мировых цен на углеводороды и нехарактерного в прошлые периоды ослабления курса национальной валюты. Консолидированная выручка группы по МСФО в 2018 году выросла на 25,6% и составила 8 224,2 млрд руб. EBITDA компании (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличилась на 77,2%, до 2 599,3 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", выросла вдвое и составила 1 456,3 млрд руб.

Удвоение чистой прибыли позволило "Газпрому" удвоить размер дивидендов, что послужило сигналом для роста акций. На дивиденды по-прежнему направляется лишь 27% чистой прибыли, но менеджмент озвучил планы со следующего года постепенно идти к выплате 50%. Эти ожидания будут поддерживать цену акций, говорится в исследовании аналитиков ГК "ФИНАМ". Скорое окончание строительства сразу трех газопроводов, один из которых - "Сила Сибири", приведет к росту объемов экспорта газа, сокращению капзатрат и снижению долга, начиная с 2020 года.

"В мае акции "Газпрома" взломали многолетнее сопротивление - на обещании щедрых дивидендов котировки взлетели на 22%. Несмотря на рост стоимости бумаг, мы сохраняем по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" рекомендацию "Держать" и повышаем целевую цену до 232,1 руб., что соответствует потенциалу роста на уровне 11,5% в среднесрочной перспективе", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.