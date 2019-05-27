В ходе текущей недели ожидаем консолидации рынка ОФЗ вблизи достигнутых уровней - Газпромбанк

"В ходе текущей недели ожидаем консолидации рынка ОФЗ вблизи достигнутых уровней на фоне сильной динамики прошлой недели. Так, доходности бумаг снизились на 7-14 б.п. вдоль кривой, что в целом сопоставимо с динамикой большинства emerging markets. В ходе текущей недели также ожидаем снижения поддержки рынка госдолга со стороны рубля на фоне завершения активной фазы продажи валюты экспортерами в преддверии налогового периода и роста волатильности на рынке нефти. Объем ликвидности, который участники локального рынка получат в ходе предстоящей недели, мы оцениваем в 37 млрд руб. (~40 млрд руб. неделей ранее). На рынке еврооблигаций объем выплат составит ~160 млн долл. (140 млн долл. неделей ранее)", - отмечают аналитики Газпромбаенка.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть