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27 мая 2019 года 16:27
Ожидаем продолжения тенденции к снижению доходностей в рублевых облигациях - УК "Альфа-Капитал"
"На прошлой неделе рынок рублевых облигаций продолжил рост. Инфляция на основе недельных данных составляет, по нашим расчетам, 5,1% против 5,2% неделей ранее. Также наблюдается снижение ставок по вкладам. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде мая 2019 года составила 7,45% против 7,52% в предыдущей декаде. Мы полагаем, что высока вероятность снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании, которое пройдет 14 июня. Так что мы ожидаем продолжения тенденции к снижению доходностей в рублевых облигациях. Аукционы ОФЗ вновь прошли довольно сильно. Выпуск 26227 (24 год) был размещен на 73 млрд руб. при спросе 162 млрд руб., а выпуск 26228 (30 год) был размещен на 23 млрд руб. при спросе 79 млрд руб. Таким образом, совокупный спрос составил 241 млрд, и это очень высокий показатель. Судя по всему, Минфин в этом году сможет при определенных условиях заблаговременно выполнить план по заимствованиям, что должно снизить давление на рыночные доходности. Сейчас большие объемы нового рублевого долга - серьезный фактор торможения снижения рублевых доходностей", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.
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27 мая 2019 года 19:47
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Hewlett Packard Enterprise Company: вход по текущим ценам - $14, целевой уровень - $13,3, стоп-лосс - $14,85, потенциал... читать дальше
.27 мая 2019 года 19:30
Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с обновившим максимум НОВАТЭКом, упали Россети на новостях о дивидендах
Москва. 27 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с обновившим максимум "НОВАТЭКом" на фоне позитивной динамики фондовых площадок в Азии и Европе; упали бумаги "Россетей" на новостях о дивидендах. читать дальше
.27 мая 2019 года 19:20
Москва. 27 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; благодаря усилению роста цен на нефть рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине на слабоактивных торгах из-за выходного дня в США и Великобритании. читать дальше
.27 мая 2019 года 19:15
"Мы считаем, что цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. Сужение спредов между месячными контрактами на нефть усиливают ожидания того, что санкции США и волна кризисов, прокатившаяся от Венесуэлы до Ливии, может привести к сбоям в поставках нефти в мире. В... читать дальше
.27 мая 2019 года 19:00
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал умеренный рост на низких оборотах - Промсвязьбанк
"В понедельник российский фондовый рынок "на пониженных оборотах" отыграл часть потерь, понесенных в конце прошлой неделе, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Так, нефть марки Brent к вечеру смогла восстановиться и выйти выше 69,5 долларов. Также поддержку нашим акциям оказала... читать дальше
.27 мая 2019 года 18:49
Слабый рост ВВП за 1К19 станет главным фактором в пользу понижения ставки на 25 б.п. на заседании ЦБРФ 14 июня - Альфа-банк
"Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за 1К19, который оказался гораздо ниже прогноза ЦБ в 1,0-1,5% г/г, по нашему мнению, является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня. Тот факт, что по опросам Блумберг ставка ФРС к концу этого года может быть... читать дальше
.27 мая 2019 года 18:37
Налоговый период выходит на финишную прямую, однако ситуация с рублевой ликвидностью остается относительно комфортной - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник торги на внутреннем валютном рынке проходили в узком диапазоне при ограниченной активности участников ввиду закрытия площадок в США и Великобритании. В утренние часы доллар предпринимал определенные попытки закрепиться выше 64,5 руб., однако впоследствии скорректировался в район... читать дальше
.27 мая 2019 года 18:10
Мы сохраняем по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" рекомендацию "Держать" и повышаем целевую цену до 232,1 руб. - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендации по акциям ПАО "Газпром" - глобальной энергетической компании с крупнейшей в мире газотранспортной системой. Удвоение чистой прибыли позволило "Газпрому" удвоить размер дивидендов, что послужило сигналом для роста акций. Несмотря на увеличение стоимости... читать дальше
.27 мая 2019 года 17:40
"Устойчивость валюты к рыночной тревожности и спаду нефтяных котировок сохраняется, - констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Новостной фон по торговым переговорам США и Китая, который сейчас является главным генератором опасений рынка, за последние дни не испытал... читать дальше
.27 мая 2019 года 17:13
"В ходе текущей недели ожидаем консолидации рынка ОФЗ вблизи достигнутых уровней на фоне сильной динамики прошлой недели. Так, доходности бумаг снизились на 7-14 б.п. вдоль кривой, что в целом сопоставимо с динамикой большинства emerging markets. В ходе текущей недели также ожидаем снижения... читать дальше
.27 мая 2019 года 16:50
Какого-либо существенного влияния на отечественный рынок акций в вечерние часы не будет - "Открытие Брокер"
орги в США не проводятся сегодня по случаю Дня памяти. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, какого-либо существенного влияния на отечественный рынок акций в вечерние часы не будет. Усиление позиций евроскептиков в Европе, а также дорожающая нефть будут... читать дальше
.27 мая 2019 года 15:53
"Российская валюта с открытия демонстрирует сдержанное укрепление, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Нефтяные цены и развивающиеся валюты находятся под давлением на фоне возобновления роста индекса доллара. Глобальные инвесторы оценивают очередные заявления президента США по торговому... читать дальше
.27 мая 2019 года 15:45
Рубль слегка повышается к бивалютной корзине в условиях слабоактивных торгов понедельника из-за выходного дня в США и Великобритании
Москва. 27 мая. Доллар почти не меняется, евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слегка повышается к бивалютной корзине в условиях слабоактивных торгов из-за выходного дня в США и Великобритании. читать дальше
.27 мая 2019 года 14:38
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались продолжить рост, но отступили от внутридневных максимумов, подтверждая опасность нисходящей коррекции позже в течение недели, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Тем не менее, если внешний фон улучшится,... читать дальше
.27 мая 2019 года 14:05
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1 с целевой ценой на уровне 0,013 руб.- ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ПАО "ТГК-1" - ведущего производителя электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Согласно проведенному исследованию, акции компании существенно недооценены на фоне ожиданий роста прибыли, дивидендов, генерации положительного... читать дальше
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