Акции Ростелекома могут устремиться к 83 руб. - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались продолжить рост, но отступили от внутридневных максимумов, подтверждая опасность нисходящей коррекции позже в течение недели, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Тем не менее, если внешний фон улучшится, игроки на повышение будут готовы вернуться к покупкам и пока лишь заняли выжидательную позицию. Внешний фон к середине дня складывается нейтральный. Нефтяные цены изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5% ввиду отсутствия значимых новостей и затишья на мировых фондовых площадках. На этой неделе у котировок будет шанс оттолкнуться от ближайших краткосрочных поддержек (67,50 долл для Brent и 57,50 долл WTI) и немного восстановить свои позиции, либо, в случае закрепления ниже, стоит ждать очередного витка снижения".

Торги на биржах Европы проходят в умеренно оптимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора вырос примерно на 0,3%. Биржи Великобритании в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам выборов в Европарламент проевропейские партии получили весомую поддержку, но при этом уступили часть позиций евроспектично настроенным конкурентам, что предвещает сложности в принятии решений.

"В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ТМК (+2,29%) и котировки Русала (+1,83%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,85%. В лидерах падения были котировки ОГК-2 (-1,19%) и бумаги ФСК ЕЭС (-0,71%). Поддержку бумагам ТМК оказывают новости о возможной выплате дивидендов за 1-й квартал текущего года в размере 2,55 рубля на одну обыкновенную акцию.

C технической точки зрения по обыкновенным акции Ростелекома сохраняется как среднесрочный, так и краткосрочный восходящий тренд, который актуален до закрепления ниже 78 руб. Бумаги в случае преодоления сопротивления 82 руб могут обновить максимум текущего года 82,60 руб и устремиться в район 83 руб. На данный момент имеет смысл сохранять "длинные" позиции, но учитывать опасность краткосрочной коррекции в район 78 руб.", - заключает эксперт ИК.