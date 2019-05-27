Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1 с целевой ценой на уровне 0,013 руб.- ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ПАО "ТГК-1" - ведущего производителя электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Согласно проведенному исследованию, акции компании существенно недооценены на фоне ожиданий роста прибыли, дивидендов, генерации положительного денежного потока и погашения долга. Аналитики подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1, установив целевую цену на уровне 0,013 руб., что соответствует потенциалу роста 40% в перспективе 12 мес.

ТГК-1 является ведущим производителем электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе, объединяющий 53 электростанции. Суммарная установленная электрическая мощность составляет 7 ГВт, из которых 3ГВт - гидрогенерация. Установленная тепловая мощность - 14,5 тыс. Гкал/час.

Отчетность ТГК-1 за I квартал 2019 г. по МСФО раскрыла рост прибыли и снижение долговой нагрузки. Прибыль акционеров выросла на 8,1% до 6,0 млрд руб., чистый долг с начала года сократился практически вдвое, до 6,3 млрд руб. Драйверами роста выступила благоприятная ценовая конъюнктура на рынке электроэнергии и мощности. Кроме того, компания начала получать бюджетные субсидии за тепло после окончания многолетнего спора с комитетом по тарифам. В I кв. 2019 г. общий объем субсидий составил 1,17 млрд руб.

В конце 2017 года компания приняла новую дивидендную политику. Дивиденды рассчитываются на основе прибыли по РСБУ, скорректированной на ряд статей, но целевые уровни не прописаны. За 2016-2018 гг. ТГК-1 распределяла 24-25% прибыли по МСФО или 26-37% прибыли по РСБУ.

По итогам 2018 г. компания выплатит рекордные дивиденды в размере 0,00064 руб. на акцию (+32% г/г), продолжив многолетнюю историю роста выплат. Всего на платежи акционерам будет направлено 2,5 млрд руб., что соответствует 24% прибыли по МСФО и 35% прибыли по РСБУ. Дата закрытия реестра 26 июня 2019 г. Ожидаемая доходность дивиденда 6,9%, что немного ниже среднеотраслевого значения 8,2%.

В исследовании отмечается, что в инвестиционном кейсе ПАО "ТГК-1" нет существенных рисков, которые бы объясняли значительную недооценку рынком на фоне ожиданий роста прибыли, дивидендов, генерации положительного денежного потока и погашения долга.

"Мы сохраняем ожидания роста прибыли в 2019 г. на 12%, до нового рекорда на уровне 11,3 млрд руб. Рост прибыли и денежного потока, а также отсутствие крупных инвестиционных проектов помогут компании сократить кредитный портфель и процентные расходы, и продолжить многолетнюю историю роста дивидендных выплат. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1 с целевой ценой на уровне 0,013 руб., что соответствует потенциалу роста 40% в перспективе 12 мес.", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.