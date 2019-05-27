Промышленные металлы дешевеют на усилении рисков торможения мировой экономики - Julius Baer

"Эскалация торговых споров между США и Китаем в течение прошедшей недели сопровождалась смещением акцентов с введения пошлин на торговые запреты и бойкоты, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer

Карстен Менке. - Это привело к усилению опасений по поводу замедления роста глобальной экономики и оказало негативное давление на котировки промышленных металлов. Цены на алюминий упали ниже 1 750 долл. США за тонну, минимума за более чем 2 года. Негатив был усилен предстоящим запуском в Бразилии алюминиевого комбината, чья работа была частично остановлена более года назад из-за экологических проблем. Мы отмечаем достаточно высокий объем предложения металла на рынке, при этом все больше предприятий с высокой себестоимостью становятся убыточными, что должно привести к сокращению производственных мощносте2й.

Котировки меди опустились ниже 6 000 долл. США за тонну, не отреагировав на новости о возможных перебоях на стороне предложения, констатирует эксперт банка. Замбия, один из десяти крупнейших в мире производителей металла и важный источник роста предложения в последние годы, заявила о сокращении добычи меди в текущем году. Тем временем, работники одного из крупнейших медных рудников в Чили пригрозили забастовкой после неудачного завершения переговоров по уровню оплаты труда. Несмотря на данные факторы, эксперт Julius Baer оценивает риски дефицита предложения меди как низкие.

"Ухудшение настроений на рынке говорит о том, что негативные новости начинают отражаться в котировках, однако, по нашим оценкам, это пока что не является поводом для покупок. Прогнозы роста мировой экономики вновь ухудшаются в результате обострения торговых споров, что снижает шансы на подъем в секторе. Как следствие, мы понижаем прогноз цен на алюминий до 1 850 долл. США за тонну и на медь - до 6 150 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев и сохраняем нейтральный взгляд на промышленные металлы", - заключает Карстен Менке.