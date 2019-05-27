В ближайшее время спрос на ОФЗ сохранится, если нефть не скорректируется более существенно - Уралсиб

"Вторую неделю подряд ОФЗ завершают заметным снижением доходностей. В пятницу рублевым госбумагам удалось немного подорожать благодаря некоторому восстановлению нефтяных котировок в первой половине дня. К вечеру цены на нефть сделали попытку прервать рост, но ОФЗ и рубль на это мало отреагировали. По итогам дня рублевые гособлигации подорожали на 0,1–0,2 п.п., что привело к снижению доходностей на 2–4 б.п., объем торгов был хорошим (44 млрд руб.). Российская валюта за основную сессию укрепилась на 0,5%, что сопоставимо с динамикой большинства ЕМ. Ралли, начавшееся неделей ранее, продолжилось и на прошлой – кривая ОФЗ завершила ее снижением доходностей на 10–20 б.п. Сейчас доходность в самой дальней точке составляет 8,1% годовых. Небольшая пауза в покупках наблюдалась лишь в момент коррекции нефтяных котировок, однако в целом нефть находится сейчас на относительно высоком уровне, вблизи 70 долл./барр. Ключевые драйверы спроса прежние: ожидания скорого снижения ключевой ставки и отсутствие негативных новостей о санкциях. Подогрели интерес к рублевым госбумагам и заявления Министерства финансов о возможной корректировке плана по займам и возврату к старому механизму аукционов с лимитом. Благодаря этому Минфин впервые за долгое время провел аукцион с дисконтом ко вторичному рынку (предлагались пятилетние ОФЗ). Всего за прошедшую неделю ведомство доразместило облигаций примерно на 100 млрд руб. В ближайшее время спрос на ОФЗ, видимо, сохранится, если нефть не скорректируется более существенно, но рост котировок госбумаг вряд ли будет таким же быстрым. К тому же с наступлением лета активность на рынке традиционно снижается, а на предстоящей неделе значимых событий не запланировано", - комментирует ситуацию на долговом рынке аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

.

Компании упоминаемые в новости: VEON