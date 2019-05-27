Рынок акций РФ утром подрос вслед за Азией и залег в боковик, лидируют бумаги "АЛРОСА-Нюрба"

Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром умеренно подрос вслед за подъемом фондовых индексов в Азии на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию, после чего залег в боковик в отсутствие идей в связи с выходным в Европе; лидируют в росте акции "АЛРОСА-Нюрба", поднявшиеся к уровням середины декабря 2018 года на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2624,73 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1283,4 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 64,43 рублей (-0,04 рубля).

Акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" выросли до 80,4 тыс. рублей (+11,7%) при объеме торгов 15,3 млн рублей. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 50% от чистой прибыли (чистая прибыль за год составила 16 млрд 630 млн 683 тыс. руб., из них на дивиденды будет направлено 8 млрд 316 млн руб.).

Также выросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%).

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%).

Индексы в США в пятницу выросли, инвесторы следили за новостями, связанными с торговым конфликтом между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Пекин в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне визита Трампа в Японию.

Четырехдневный визит Трампа в Японию начался в минувшую субботу, он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Нефть в понедельник консолидируется после того, как минувшая неделя завершилась рекордным падением цен с начала года. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $67,39 за баррель (-0,1% и +1,4% в пятницу), июльская цена WTI - $58,26 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу).

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 единиц, до 797 штук. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем, мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что вопрос торгового конфликта США-Китай остается ключевой темой на рынках, но какой-либо принципиально новой информации по этому вопросу инвесторы в последнее время не получили. Если в минувший четверг глобальные рынки находились под заметным давлением на фоне выхода слабых индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и США (показатели вышли и хуже цифр за предыдущий месяц, и ниже уровней консенсус-прогнозов), то какого-либо долгоиграющего влияния данного фактора пока не наблюдается (основное внимание участников рынка сейчас в большей степени сосредоточено на теме торговых переговоров, в то время как публикации макростатистики уделяется меньшее внимание).

Настроения на рынках остаются сдержанными, что способствует локальному росту спроса на защитные активы. Из ключевых тем в начале текущей недели выделяются итоги выборов в европейский парламент. По предварительным данным, группа представителей евроскептиков (блок Ле Пен во Франции, итальянская "Лига", правоконсервативная ЕСПД) занимает большее число мест по сравнению с выборами 2014 года, однако, вероятно, большинство остается у объединенной группы еврооптимистов и центристов. В целом понедельник, вероятно, будет отмечен низкой активностью торгов за счет выходного в США (День Памяти) и Великобритании (банковский выходной). Российский рынок акций последние дни консолидируется в коридоре 2610-2640 пунктов по индексу МосБиржи. Учитывая выходной на фондовых площадках Британии и США большой активности в понедельник не ожидается.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, зоной поддержки для индекса МосБиржи выступает область 2590-2600 пунктов, а при худшем сценарии индекс МосБиржи может опуститься до 2570 пунктов. Ожидания что ЦБ РФ на заседании 14 июня снизит ставку, подстегивают спрос на российские ОФЗ. Кроме того, пока до 18 июля длится дивидендный период, у российского рынка есть "антидот" от внешнего негатива.

Нефть остается под давлением продавцов, но есть предпосылки, что это коррекционное снижение не перерастет в обвал. В пятницу появилась информация, что Трамп может ослабить санкции против Huawei в рамках торгового соглашения с Китаем. Эта новость может несколько затормозить снижение нефти. Данные по буровой активности в США от Baker Hughes говорят о возможном снижении буровой активности - число активных буровых в США сокращается третью неделю подряд, отмечает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что на прошлой неделе индекс МосБиржи так и не смог пробить сопротивление 2650 пунктов, открыв дорогу на 2700 пунктов, вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и в понедельник. Акции Сбербанка (MOEX: SBER) остаются в коридоре 230-240 рублей, вполне возможно, еще не полностью отыграны заявления главы банка Германа Грефа о возможности выплаты промежуточных дивидендов и доведения выплат акционерам до 50% от прибыли. Поэтому прибавить пару процентов акции банка в понедельник вполне могут.

Акции "Газпрома" кажутся неоправданно дорогими. Это же относится и к акциям ВТБ, которые в пятницу упали на 4% после 10-процентного роста в четверг. Нефть вечером в пятницу обвалилась в район $67 за баррель, откуда произошел отскок вверх, тем самым цены нарисовали фигуру "двойное дно". Учитывая, что в пятницу статистика от Baker Hughes показала продолжение снижения числа работающих буровых установок, нефть вполне может уйти выше $70 за баррель. Если это случится, то в районе $72,5 за баррель "длинные" позиции по нефтяным контрактам лучше закрыть, считает Антонов.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что торговая война США-КНР продолжает угрожать рынкам хаосом в мировой экономике. Даже президент США Трамп начал предпринимать попытки манипулирования настроениями инвесторов. Китай готовится к затяжному противостоянию, используя лояльность населения, чтобы ограничить продажи американских товаров. История с выходом Великобритании из ЕС добралась до отставки премьер-министра Терезы Мэй. В Персидском заливе растет напряженность, США наращивают военное представительство, чтобы оказать психологическое давление на Иран. Лишь в России рынок живет своими дивидендными надеждами и статистикой промышленного роста.

Президент США Трамп проводит государственный визит в Японию, по его словам, Токио имел преимущество над США в течение очень многих лет. В 2018 году дефицит торговли США с Японией составил $56,8 млрд. Глава Huawei Рен Женьфуи выступил против того, чтобы Китай отвечал собственными запретами для американских компаний в качестве зеркальной меры на ограничения для Huawei. Опасения на этот счет существуют, но пока в КНР развернулась общественная компания против американских товаров, отмечает аналитик.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, Трамп решил отрезать Huawei от американских технологий и комплектующих, а Китай в свою очередь исключил возобновление переговоров. Эти шаги повышают градус неопределенности на рынках в целом и негативно сказываются на самочувствии рисковых активов, в том числе и рубля.

Рублю помогает ослабление позиций доллара, который не может полноценно воспользоваться своим статусом защитной валюты из-за слабых экономических данных из США и нарастающих опасений снижения ставки ФРС. В перспективе дальнейшее обострение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира не останутся незамеченными ни рублем, ни нефтью. В случае сохранения давления на Brent доллар рискует снова устремиться в направлении ключевого уровня 65 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,4%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,295 млрд рублей (из них 2,091 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,089 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP)).