Рубль пока будет оставаться в диапазоне 64-65/USD - РФПИ

"Постепенное снижение предложения валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни и недели способно повысить значимость внешних факторов для динамики рубля. В то же время для финансовых игроков рубль остается предпочтительной валютой для вложений, на что указывает и очередной рост чистой спекулятивной позиции в рубле (данные CFTC) с 59,2% до 61,5% от общего числа открытых позиций к 21 мая. Полагаем, что в таких условиях рубль пока будет оставаться в диапазоне 64-65/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.