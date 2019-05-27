Нефтяные котировки демонстрируют попытки к восстановлению в начале новой недели - "Нордеа Банк"

"После падения на 7% в рамках прошлой недели на фоне обострения риторики между Китаем и США нефть вернулась на довольно комфортные для российского рубля отметки выше 68 долл./бар. Поддержку нефтяным контрактам оказали и пятничные данные о сокращении количества буровых установок в США на 5 единиц по итогам прошлой недели. От более существенного падения нефтяные котировки удерживают два фактора: нестабильность глобального предложения на фоне действующих санкций против Ирана и событий в Венесуэле, а также видимая готовность ОПЕК+ предпринять необходимые усилия для сохранения баланса на нефтяном рынке", - отмечают в "Нордеа Банке"