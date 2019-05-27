Акции "Газпрома" остаются в фокусе внимания - БКС

В условиях закрытия западных бирж сегодня российский рынок демонстрирует минимальные изменения, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Итоги выборов в Европарламент вопреки ожиданиям не становятся дестабилизирующим фактором. Во-многом из-за эффекта буксующего и рискованного Brexit евроскептикам не удалось серьезно улучшить электоральные позиции. В совокупности партии "популистов" должны получить 28% мест. Это, конечно, немало, но серьезно влиять на европейскую политику с таким представительством они вряд ли смогут, да и роль Европарламента в системе принятия решений в ЕС не слишком велика. Более серьезное значение для рынков будет иметь кандидатура нового главы ЕЦБ, так как полномочия Марио Драги заканчиваются в этом году.

Вместе с тем ожидания роста цен на китайские товары в США после введения новых пошлин могут снизить спрос на экспортные позиции КНР и повлиять на экономический рост Поднебесной. И уже начинает влиять - прибыль в китайском промышленном секторе упала из-за замедления деловой активности в апреле. Более слабые макроэкономические показатели ведущих стран могут сказаться и на российском рынке с учетом высокой степени интеграции экономики РФ в мировую.

Котировки Brent опустились до уровня ниже $69 за барр. на фоне опасений по поводу спроса, а эйфория на рынке РФ из-за дивидендных сюрпризов может сойти на нет в свете возможной негативной динамики на зарубежных площадках из-за эскалации торгового конфликта.

"Понятно, что в фокусе внимания остаются акции "Газпрома", дальнейшая динамика акций эмитента будет во многом зависеть от финансового отчета за первый квартал 2019 года, который будет обнародован 30 мая. Надо иметь ввиду, что аномально теплая зима негативно сказалась на экспортных объемах Газпрома (-10% г/г) и цене (-7% к/к), но аналитиков, конечно, во-многом будет интересовать доходность свободного денежного потока", - отмечает специалист "БКС Премьер".