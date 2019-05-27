Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте слабоактивных торгов понедельника в связи с выходным днем в США и Великобритании

Москва. 27 мая. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в условиях выходного дня на рынках США и Великобритании.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,43-64,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,5 руб./$1 (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 71,24 руб./EUR1 (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,73 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,11 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов первого дня недели в условиях отсутствия торгов на биржах США и Великобритании. Рынки США закрыты по случаю Дня поминовения, рынки Великобритании - в связи с весенним банковским выходным.

При этом инвесторы следят за ходом четырехдневного визита президента США Дональда Трампа в Японию, который начался в минувшую субботу. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В фокусе рынка также остается торговый конфликт США и Китая. Трамп заявил на прошлой неделе, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в понедельник после того, как они завершили минувшую неделю рекордным падением с начала года. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,13% - до $68,56 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,32% - до $58,44 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.