На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-65,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

"По итогам прошлой недели российский рубль, южноафриканский ранд, мексиканский песо, китайский юань прибавили 0,1-0,6%. Из основной группы валют EM выделялись турецкая лира (в сторону ослабления) и бразильский реал (в сторону большего укрепления) на фоне внутренних историй, - указывает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Общее отношение инвесторов к развивающимся рынкам остается ключевым драйвером для рубля. На ближайшие два дня в РФ приходится пик налоговых выплат. На ближайшие два дня в РФ приходится пик налоговых выплат. Сегодня российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, завтра – налог на прибыль. Суммарный объем выплат в эти два дня, по нашей оценке, составит около 1,24 трлн руб. Напомним, что сегодня в США отмечается День Памяти, а в Великобритании банковский выходной, соответственно торговые площадки этих двух стран сегодня закрыты. Теоретически, если кому-то из участников российского рынка потребуется дополнительная рублевая ликвидность для уплаты налогов, компания может столкнуться с фактором «тонкого рынка», однако, разумеется, в базовом сценарии ожидаем, что участники рынка заранее подготовились к налоговым выплатам".

Выраженной внутренней истории в динамике рубля, на взгляд эксперта банка, не наблюдается. "При текущих ценах на нефть и макропоказателях справедливый курс пары доллар/рубль, согласно нашей модели, находится вблизи отметки в 63 руб./долл., - отмечает Михаил Поддубский. - Однако при отсутствии улучшения отношения инвесторов к активам развивающихся стран и сохраняющихся санкционных рисках рублю, по нашему мнению, сложно реализовать фундаментальный потенциал роста. Фактор позитивной сезонности счета текущих операций, поддерживающий рубль с начала года, исчерпал себя – с середины второго квартала в РФ наблюдается сезонное ухудшение текущего счета, соответственно, в ближайшие месяцы приток валюты по текущему счету будет сопоставим с объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-65,50 руб/долл. В краткосрочной перспективе динамика рубля и других валют EM в первую очередь определяется общим риск-аппетитом на рынках".