Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"

"В целом ситуация на мировых площадках в начале недели стабильна, а отсутствие торгов на биржах США и Великобритании может обеспечить более вялую динамику в течение дня. На этой неделе рынок акций РФ может скорректироваться чуть ниже, но если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.