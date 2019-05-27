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Главная / Мнения аналитиков / Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"
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27 мая 2019 года 10:45
Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"
"В целом ситуация на мировых площадках в начале недели стабильна, а отсутствие торгов на биржах США и Великобритании может обеспечить более вялую динамику в течение дня. На этой неделе рынок акций РФ может скорректироваться чуть ниже, но если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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27 мая 2019 года 14:38
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались продолжить рост, но отступили от внутридневных максимумов, подтверждая опасность нисходящей коррекции позже в течение недели, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Тем не менее, если внешний фон улучшится,... читать дальше
.27 мая 2019 года 14:05
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1 с целевой ценой на уровне 0,013 руб.- ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ПАО "ТГК-1" - ведущего производителя электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Согласно проведенному исследованию, акции компании существенно недооценены на фоне ожиданий роста прибыли, дивидендов, генерации положительного... читать дальше
.27 мая 2019 года 13:28
"Эскалация торговых споров между США и Китаем в течение прошедшей недели сопровождалась смещением акцентов с введения пошлин на торговые запреты и бойкоты, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Это привело к усилению опасений по поводу... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:59
"Мы считаем, что акции "ЛУКОЙЛа" значительно недооценены технически и фундаментально в отличие от "Газпрома", который выглядит переоцененным после недавнего всплеска котировок. В краткосрочной перспективе стоимость акций "ЛУКОЙЛа" приблизится к цене обратного выкупа в размере 5450 руб./акция, что... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:41
"В понедельник утром, несмотря на восстановление интереса инвесторов к риску, рубль не демонстрировал выраженной динамики. Российской валюте не дает укрепиться нефть. Вероятно, рубль продолжит в ближайшее время торговаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$. В среднесрочной перспективе мы не верим в... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:35
В ближайшее время спрос на ОФЗ сохранится, если нефть не скорректируется более существенно - Уралсиб
"Вторую неделю подряд ОФЗ завершают заметным снижением доходностей. В пятницу рублевым госбумагам удалось немного подорожать благодаря некоторому восстановлению нефтяных котировок в первой половине дня. К вечеру цены на нефть сделали попытку прервать рост, но ОФЗ и рубль на это мало... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:14
"Российская валюта сохраняет относительную устойчивость в условиях повышенной волатильности на глобальных площадках, - комментируют эксперты "Нордеа банка". - В конце прошлой недели рубль терял около процента в основных валютных парах, хотя падение цен на нефть в рамках недели достигало 7%. В... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:59
Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром умеренно подрос вслед за подъемом фондовых индексов в Азии на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию, после чего залег в боковик в отсутствие идей в связи с выходным в Европе; лидируют в росте акции "АЛРОСА-Нюрба", поднявшиеся к уровням середины декабря 2018 года на дивидендных новостях. читать дальше
.27 мая 2019 года 11:55
"Постепенное снижение предложения валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни и недели способно повысить значимость внешних факторов для динамики рубля. В то же время для финансовых игроков рубль остается предпочтительной валютой для вложений, на что указывает и очередной рост чистой... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:45
"После падения на 7% в рамках прошлой недели на фоне обострения риторики между Китаем и США нефть вернулась на довольно комфортные для российского рубля отметки выше 68 долл./бар. Поддержку нефтяным контрактам оказали и пятничные данные о сокращении количества буровых установок в США на 5 единиц... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:23
В условиях закрытия западных бирж сегодня российский рынок демонстрирует минимальные изменения, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Итоги выборов в Европарламент вопреки ожиданиям не становятся дестабилизирующим фактором. Во-многом из-за эффекта буксующего и рискованного... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:03
На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-65,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"По итогам прошлой недели российский рубль, южноафриканский ранд, мексиканский песо, китайский юань прибавили 0,1-0,6%. Из основной группы валют EM выделялись турецкая лира (в сторону ослабления) и бразильский реал (в сторону большего укрепления) на фоне внутренних историй, - указывает эксперт... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:35
"Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась крайне продуктивной – кривая госбумаг продемонстрировала снижение на 10-12 б.п.: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 12 б.п. – до 7,67% годовых, опустившись ниже текущего уровня ключевой ставки, 10-летнего бенчмарка – также на 12 б.п. – до 7,94% годовых,... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:35
Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте слабоактивных торгов понедельника в связи с выходным днем в США и Великобритании
Москва. 27 мая. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в условиях выходного дня на рынках США и Великобритании. читать дальше
.27 мая 2019 года 10:25
"Нефть остается в диапазоне 68-70 долл./барр. Статистика по числу буровых показала снижение на 5 шт. – до 797 шт., но была едва воспринята рынком. Тем не менее, к концу текущей недели рассчитываем на попытки проторговки верхней границы ввиду спекуляций на тему продления соглашения ОПЕК+. Также... читать дальше
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