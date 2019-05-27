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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"
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27 мая 2019 года 10:45

Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"

"В целом ситуация на мировых площадках в начале недели стабильна, а отсутствие торгов на биржах США и Великобритании может обеспечить более вялую динамику в течение дня. На этой неделе рынок акций РФ может скорректироваться чуть ниже, но если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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