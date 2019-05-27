На текущей неделе ожидаем консолидацию рынка ОФЗ - Промсвязьбанк

"Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась крайне продуктивной – кривая госбумаг продемонстрировала снижение на 10-12 б.п.: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 12 б.п. – до 7,67% годовых, опустившись ниже текущего уровня ключевой ставки, 10-летнего бенчмарка – также на 12 б.п. – до 7,94% годовых, - анпоминает эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. - В конце недели наблюдалась частичная фиксация прибыли инвесторов, чему способствовало ухудшение внешнего фона и снижение цен на нефть под уровень 70 долл./барр. На текущей неделе ожидаем консолидацию госбумаг после прошедшего сильного роста – до заседания Банка России, на котором регулятор может снизить ставку остается еще 3 недели. Вместе с тем, потенциал снижения доходности 10-летнего бенчмарка все еще сохраняется – ожидаем ее снижения к заседанию ЦБ до 7,8%-7,85% годовых. Роснано (–/–/BBB-) сегодня проведет сбор заявок на облигации серии БО-002Р01 объемом до 4,5 млрд.руб. Ориентир ставки купона - 8,90-9,10% (YTP 9,109,31%) годовых к погашению через 2,5 года. Текущий прайсинг предлагает премию к кривой ОФЗ в диапазоне 165-186 б.п. В начале апреля был размещен выпуск РОСНАНО, 08 с плавающей ставкой к кривой госбумаг с премией 157 б.п. Новый выпуск с фиксированной ставкой может быть интересен по нижней границе обозначенного прайсинга. На текущей неделе ожидаем консолидацию рынка ОФЗ; сегодня активность на рынке будет низкой из-за выходных на внешних рынках".

.

Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Детский мир