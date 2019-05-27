Фьючерсы на Brent растут - БКС

Нефтяные котировки в конце недели восстанавливались после падения предыдущего дня и продемонстрировали умеренный рост, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Сохраняющаяся растущая динамика запасов нефти в Штатах, которые по последним данным достигли двухлетних максимумов, способствовала расширению спреда между американским "бенчмарком" WTI против индикатора североморской нефти Brent. По итогам пятницы он составил $10,2 за баррель в пользу Brent против $9,5 на начало недели.

Фьючерсы на Brent в пятницу кратковременно тестировали поддержку предыдущего дня $67,4 за баррель, в результате чего на часовом графике образовалась фигура "двойное дно", которая может поддержать намерения спекулянтов, настроенных оптимистично. Тем не менее, пока цены держатся ниже предыдущей поддержки $70.

Главное таможенное управление Китая опубликовало данные по импорту нефти в апреле. Импорт из Саудовской Аравии вырос на 43% г/г до 6,3 млн тонн или 1,53 млн б/с. Российские поставки также выросли до 6,12 млн тонн или 1,49 млн б/с против 1,35 млн б/с год назад. Поставки из Венесуэлы в апреле выросли на 85% к мартовским значениям до 462,8 тыс. б/с.

В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось и достигло на прошлой неделе 797 уст. (-5). В годовом выражении сокращение составляет -62 уст. Чуть более половины всех буровых (451) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 г. Тем не менее, пока Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.

В это же время в Канаде количество буровых установок выросло до 28 уст. (+16) Годом ранее в это же время было 35 уст. Буровая активность в стране традиционно демонстрирует спад весной из-за погодных условий. Резкий рост работающих установок сигнализирует о начале восстановления отрасли.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут +0,23% к уровням закрытия предыдущего дня, констатирует специалист "БКС Брокер".