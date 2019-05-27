Рассчитываем на оживление спроса на нефть - Промсвязьбанк

"Нефть остается в диапазоне 68-70 долл./барр. Статистика по числу буровых показала снижение на 5 шт. – до 797 шт., но была едва воспринята рынком. Тем не менее, к концу текущей недели рассчитываем на попытки проторговки верхней границы ввиду спекуляций на тему продления соглашения ОПЕК+. Также сегодня официально стартует автомобильный сезон в Штатах, поэтому рассчитываем все же на оживление спроса на сырье", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Детский мир