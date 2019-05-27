На текущей неделе торговый диапазон пары USD/RUB - 64,10-65,00 - Банк "Русский Стандарт"

"Торговые разногласия, которые затянулись между США и Китаем, выходят на первый план, - указывает директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко. - Готовность администрации Дональда Трампа ввести ограничения на экспорт в Китай составляющих для высокотехнологичных компаний, расширить список санкционных китайских компаний и другие возможные меры сейчас только повышает ставки в развязавшейся торговой войне. Все эти события будут оказывать сильное давление на рисковые активы всю предстоящую неделю, что уже заметно на фоне снижения доходностей 10-летних UST. Негативный внешний фон для рубля может быть нивелирован за счет продаж экспортной выручки к уплате ключевых налогов 27 и 28 мая, возможной коррекцией в результте последнего снижения котировок нефти и текущей слабостью американского доллара. Эта неделя будет сокращенной из-за национального праздника в США, где EM-валюты могут выгодно воспользоваться возникшей паузой и частично отыграть потери. Торговый диапазон: USD/RUB - 64,10-65,00, EUR/RUB - 71,80-73,00".