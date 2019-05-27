Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, инвесторы внимательно следили за новостями, связанными с торговым конфликтом между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно. Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Пекин в рамках переговорного процесса. Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают китайские статданные и следят за визитом президента США Дональда Трампа в Японию. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,35%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 1,1% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, как и австралийский S&P/ASX 200. Индонезийский Jakarta Composite повысился на 0,7%.

Как стало известно в понедельник, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2019 года сократилась на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с 2015 года. В январе-апреле прибыль сократилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль государственных промпредприятий упала на 9,7%, тогда как частные компании увеличили прибыль на 4,1%.

Инвесторы также следят за ходом четырехдневного визита Дональда Трампа в Японию, который начался в минувшую субботу. Он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок также изменяются разнонаправленно в ходе азиатских торгов в понедельник после того, как они завершили минувшую неделю рекордным падением с начала года. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,1% - до $68,76 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на 1,37% и составила на закрытие $68,69 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,36% - до $58,42 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 1,24%, до $58,63 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке. Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в пятницу почти на четверть по отношению к предыдущему дню и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 16,788 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,334 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 мая вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 601,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-22" (+0,98%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,54%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,58%), "Сбербанк-001-03R" (-0,22%) и "РЖД-001P-05R" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Транснефть" установило ставку 1-го купона бондов серии БО-001Р-11 со сроком обращения 1,5 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,05% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 23 мая. Техническое размещение выпуска запланировано на 31 мая. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

АО "Федеральная пассажирская компания" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 4 года серии 001Р-06 на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 8,58% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен два раза, а объем размещения увеличен с "от 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 24 мая. Предварительная дата техразмещения - 3 июня.

АО "Роснано" 27 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки на облигации серии БО-002Р-01 объемом до 4,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 2,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 8,9-9,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. Техническое размещение запланировано на 5 июня. Облигации серии БО-002Р-01 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р.

ООО "МСБ-Лизинг" 27 мая проведет размещение облигаций серии 002Р-02 объемом 200 млн рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. По 5-летнему выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. По займу установлена амортизация: по 2,083% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 13-59-го купонных периодов и 2,099% от номинала - в дату окончания 60-го купонного периода. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд. В рамках 30-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

АО "ДОМ.РФ" планирует 28 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 20-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии 001P-06R объемом от 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,0-8,1% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 8,16-8,26% годовых. Техническое размещение облигаций запланировано на 6 июня.

Сбербанк (MOEX: SBER) планирует с 28 по 30 мая провести сбор заявок инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-78R с погашением в марте 2021 года на сумму от 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов начнется в 10:00 МСК 28 мая и закончится в 15:00 МСК 30 мая. Ориентир по цене размещения - 100,6% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых. Предварительная дата расчетов - 31 мая. В конце марта Сбербанк полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на 2-летние облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. По итогам маркетинга объем размещения составил 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. К ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

ООО "Стройжилинвест" продлил срок обращения облигаций 1-й серии на 3 года. Первоначально срок обращения выпуска составлял 5 лет (1820 дней), согласно новому решению срок обращения составит 8 лет (2190 дней). Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Купоны полугодовые, ставка текущего купона - 7,85% годовых.