Старт фондовых торгов может пройти без снижения - "Открытие Брокер"

"В начале недели ситуация на рынках кажется достаточно спокойной, что позволит отечественному фондовому рынку стартовать без уклона на снижение. С другой стороны, перспективы нефти ухудшились, и это будет давить на сектор нефти и газа. В Европе прошли выборы в Европарламент. Представители правых партий и "зелёных" получили ещё больше мест, чем в предыдущем созыве. Во Франции победила партия Марин Ле Пен, а в Великобритании новое политическое образование, выступающее за выход из Евросоюза. Можно сказать, что повышенная явка избирателей привела к тому, что в Европарламенте усилились позиции тех, кто выступает против единой Европы. Впрочем, проевропейские партии всё же сохранят около двух третей голосов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.