Утренние прогнозы: большой активности не ожидается

По мнению аналитиков, в понедельник старт фондовых торгов в России может пройти на положительной территории. При этом большой активности не ожидается.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом в пределах 0,2-0,3%, около отметки 2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2610, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2640, 2650 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Сложившийся внешний фон пока не способствует масштабному направленному движению локального рынка акций от текущего уровня".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе рынок акций может находиться в фазе консолидации. Выходные в США и Великобритании (День поминовения и банковский выходной соответственно) не способствуют увеличению активности на рынках в целом. Снижение доходности по казначейским облигациям США в прошедшую пятницу и повышение цен на золото косвенно свидетельствуют о сохранении спроса на "защитные активы", что заставляет пока скептически оценивать возможность возобновления притока капитала на развивающиеся рынки. С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, текущая пауза в подъеме необходима во избежание формирования "перекупленности".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра американские фьючерсы находятся выше нашего закрытия, отскочила и нефть. Это говорит в пользу открытия индекса МосБиржи ростом в районе 0,3%. Но затем рублевому индикатору придется "жить" без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании сегодня будут закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка. На прошлой неделе индекс МосБиржи так и не смог пробить сопротивление 2650 пунктов, открыв дорогу на 2700, вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и сегодня".

"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций последние три торговых дня консолидируется вблизи отметок в 2610-2640 пунктов по индексу МосБиржи. Учитывая отсутствие работы фондовых площадок Британии и США, большой активности сегодня не ожидаем".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители приостановили падение. Уровень 2620 пунктов по индексу МосБиржи выступает, на наш взгляд, уровнем поддержки, мы ожидаем попыток роста с целями 2630-2640 пунктов, по индексу РТС ближайшей целью роста выступает значение 1290 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале недели ситуация на рынках кажется достаточно спокойной, что позволит отечественному фондовому рынку стартовать без уклона на снижение. С другой стороны, перспективы нефти ухудшились, и это будет давить на сектор нефти и газа".