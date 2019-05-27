.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть вновь слабо дешевеет
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1,4%
МВФ ожидает сохранения темпов роста ВВП РФ в 2019 году на уровне среднего значения за последние три года, которое составляло в среднем 1,4%. При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза
 
Вероятность рецессии в России снизилась
Наиболее вероятный сценарий развития российской экономики — продолжение ее роста, отмечается в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова. Это будет возможно при условии сохранения восходящего тренда темпов кредитования населения и цен на энергоносители....
 
МФО просят вводить новые требования к ним постепенно
Саморегулируемая организация (СРО) МФО "МиР" направила в ЦБ, Госдуму и Совет федерации письмо с предложениями по альтернативным вариантам регулирования рынка, пишет "Коммерсант". Микрофинансисты просят предусмотреть поэтапное повышение требований к...
 
Резерв по пенсионному страхованию могут пустить на соцпрограмму
Резерву по обязательному пенсионному страхованию (РОПС), находящемуся в Пенсионном фонде России (ПФР), нашли применение. РОПС ПФР можно потратить на создание системы социального страхования при выстраивании системы долговременного ухода. С таким...
 
27 мая 2019 года 09:37

Нефть вновь слабо дешевеет

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в пятницу, инвесторы внимательно следили за новостями, связанными с торговым конфликтом между США и Китаем.

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Пекин в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

Котировки акций Target Corp. выросли на 2,7%. По данным СМИ, ритейлер ведет переговоры о покупке у рекламного концерна WPP компании Triad Retail Media, занимающейся рекламой в сфере розничной торговли.

Бумаги Snap Inc., владельца соцсети Snapchat, подорожали на 3,9%. Газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на информированные источники, что компания ведет переговоры с ведущими звукозаписывающими студиями о получении прав на включение пользователями различных песен в свои посты.

В настоящее время Snap договаривается о лицензиях на использование отдельных песен с конкретными исполнителями, однако в планах компании - получение расширенных прав на каталоги музыки у крупных лейблов, таких как Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, говорят источники.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise) повысилась на 0,5%. Производитель серверов сократил выручку во втором финквартале (февраль-апрель), однако улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год в целом.

Кроме того, в число лидеров подъема среди компаний из индекса Dow Jones вошли акции Boeing Co. (+1,2%), United Technologies Corp. (+0,7%) и Merck & Co. Inc. (+0,3%).

В то же время стоимость бумаг сети магазинов спортивной одежды и обуви Foot Locker рухнула на 16%, поскольку темпы роста выручки и сопоставимых продаж компании в минувшем квартале оказались хуже средних прогнозов аналитиков.

Акции Autodesk Inc. подешевели на 4,9%. Производитель программного обеспечения неожиданно завершил квартал с убытком, а повышение выручки оказалось слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,37% и составил 25585,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,14% - до 2826,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,12%, составив 7637,01 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают китайские статданные и следят за визитом президента США Дональда Трампа в Японию.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%, более широкий Topix - на 0,4%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 1,1% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Индийский BSE Sensex увеличился на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, как и австралийский S&P/ASX 200. Индонезийский Jakarta Composite повысился на 0,7%.

Как стало известно в понедельник, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2019 года сократилась на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с 2015 года.

В январе-апреле прибыль сократилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль государственных промпредприятий упала на 9,7%, тогда как частные компании увеличили прибыль на 4,1%.

Инвесторы также следят за ходом четырехдневного визита Дональда Трампа в Японию, который начался в минувшую субботу. Он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ.

В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В понедельник наблюдается низкая активность торгов, поскольку не работают биржи США и Великобритании.

Цена бумаг японской компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, растет на 1,3%, оператора связи SoftBank Group - на 1,7%.

Акции китайского производителя мяса WH Group падают на 2,6%, страховщика China Life Insurance - на 0,1%, интернет-гиганта Tencent - дорожают на 0,2%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix опускается на 0,6%.

Австралийская горнодобывающая компания BHP прибавляет 1,3% рыночной стоимости, энергетическая Oil Search теряет 2%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник после того, как они завершили минувшую неделю рекордным падением с начала года.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск подешевели на $0,5 (0,07%) - до $68,54 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на $0,93 (1,37%) и составляла на закрытие $68,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,30 (0,51%) - до $58,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,72 (1,24%), до $58,63 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 мая 2019 года 14:38
Акции Ростелекома могут устремиться к 83 руб. - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались продолжить рост, но отступили от внутридневных максимумов, подтверждая опасность нисходящей коррекции позже в течение недели, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Тем не менее, если внешний фон улучшится,...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 14:05
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1 с целевой ценой на уровне 0,013 руб.- ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ПАО "ТГК-1" - ведущего производителя электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Согласно проведенному исследованию, акции компании существенно недооценены на фоне ожиданий роста прибыли, дивидендов, генерации положительного...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 13:28
Промышленные металлы дешевеют на усилении рисков торможения мировой экономики - Julius Baer
"Эскалация торговых споров между США и Китаем в течение прошедшей недели сопровождалась смещением акцентов с введения пошлин на торговые запреты и бойкоты, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Это привело к усилению опасений по поводу...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 12:59
Рекомендуем покупать "ЛУКОЙЛ" и держать "Газпром" - ITI Capital
"Мы считаем, что акции "ЛУКОЙЛа" значительно недооценены технически и фундаментально в отличие от "Газпрома", который выглядит переоцененным после недавнего всплеска котировок. В краткосрочной перспективе стоимость акций "ЛУКОЙЛа" приблизится к цене обратного выкупа в размере 5450 руб./акция, что...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 12:41
В среднесрочной перспективе не верим в рубль крепче 64 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"
"В понедельник утром, несмотря на восстановление интереса инвесторов к риску, рубль не демонстрировал выраженной динамики. Российской валюте не дает укрепиться нефть. Вероятно, рубль продолжит в ближайшее время торговаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$. В среднесрочной перспективе мы не верим в...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 12:35
В ближайшее время спрос на ОФЗ сохранится, если нефть не скорректируется более существенно - Уралсиб
"Вторую неделю подряд ОФЗ завершают заметным снижением доходностей. В пятницу рублевым госбумагам удалось немного подорожать благодаря некоторому восстановлению нефтяных котировок в первой половине дня. К вечеру цены на нефть сделали попытку прервать рост, но ОФЗ и рубль на это мало...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 12:14
Рубль сохраняется на комфортных уровнях благодаря пику налоговых выплат - "Нордеа Банк"
"Российская валюта сохраняет относительную устойчивость в условиях повышенной волатильности на глобальных площадках, - комментируют эксперты "Нордеа банка". - В конце прошлой недели рубль терял около процента в основных валютных парах, хотя падение цен на нефть в рамках недели достигало 7%. В...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 11:59
Рынок акций РФ утром подрос вслед за Азией и залег в боковик, лидируют бумаги "АЛРОСА-Нюрба"
Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром умеренно подрос вслед за подъемом фондовых индексов в Азии на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию, после чего залег в боковик в отсутствие идей в связи с выходным в Европе; лидируют в росте акции "АЛРОСА-Нюрба", поднявшиеся к уровням середины декабря 2018 года на дивидендных новостях.    читать дальше
.
27 мая 2019 года 11:55
Рубль пока будет оставаться в диапазоне 64-65/USD - РФПИ
"Постепенное снижение предложения валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни и недели способно повысить значимость внешних факторов для динамики рубля. В то же время для финансовых игроков рубль остается предпочтительной валютой для вложений, на что указывает и очередной рост чистой...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 11:45
Нефтяные котировки демонстрируют попытки к восстановлению в начале новой недели - "Нордеа Банк"
"После падения на 7% в рамках прошлой недели на фоне обострения риторики между Китаем и США нефть вернулась на довольно комфортные для российского рубля отметки выше 68 долл./бар. Поддержку нефтяным контрактам оказали и пятничные данные о сокращении количества буровых установок в США на 5 единиц...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 11:23
Акции "Газпрома" остаются в фокусе внимания - БКС
В условиях закрытия западных бирж сегодня российский рынок демонстрирует минимальные изменения, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Итоги выборов в Европарламент вопреки ожиданиям не становятся дестабилизирующим фактором. Во-многом из-за эффекта буксующего и рискованного...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 11:03
На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-65,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"По итогам прошлой недели российский рубль, южноафриканский ранд, мексиканский песо, китайский юань прибавили 0,1-0,6%. Из основной группы валют EM выделялись турецкая лира (в сторону ослабления) и бразильский реал (в сторону большего укрепления) на фоне внутренних историй, - указывает эксперт...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 10:45
Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"
"В целом ситуация на мировых площадках в начале недели стабильна, а отсутствие торгов на биржах США и Великобритании может обеспечить более вялую динамику в течение дня. На этой неделе рынок акций РФ может скорректироваться чуть ниже, но если внешние и внутренние факторы будут благоприятными,...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 10:35
На текущей неделе ожидаем консолидацию рынка ОФЗ - Промсвязьбанк
"Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась крайне продуктивной – кривая госбумаг продемонстрировала снижение на 10-12 б.п.: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 12 б.п. – до 7,67% годовых, опустившись ниже текущего уровня ключевой ставки, 10-летнего бенчмарка – также на 12 б.п. – до 7,94% годовых,...    читать дальше
.
27 мая 2019 года 10:35
Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте слабоактивных торгов понедельника в связи с выходным днем в США и Великобритании
Москва. 27 мая. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в условиях выходного дня на рынках США и Великобритании.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.