Нефть вновь слабо дешевеет

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в пятницу, инвесторы внимательно следили за новостями, связанными с торговым конфликтом между США и Китаем.

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, что, как отмечают аналитики, отчасти подтверждает версию о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Пекин в рамках переговорного процесса.

Это способствовало улучшению настроений на рынках в преддверии длинных выходных в США и в Великобритании, где в понедельник биржи будут закрыты.

Котировки акций Target Corp. выросли на 2,7%. По данным СМИ, ритейлер ведет переговоры о покупке у рекламного концерна WPP компании Triad Retail Media, занимающейся рекламой в сфере розничной торговли.

Бумаги Snap Inc., владельца соцсети Snapchat, подорожали на 3,9%. Газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на информированные источники, что компания ведет переговоры с ведущими звукозаписывающими студиями о получении прав на включение пользователями различных песен в свои посты.

В настоящее время Snap договаривается о лицензиях на использование отдельных песен с конкретными исполнителями, однако в планах компании - получение расширенных прав на каталоги музыки у крупных лейблов, таких как Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, говорят источники.

Капитализация Hewlett Packard Enterprise (HP Enterprise) повысилась на 0,5%. Производитель серверов сократил выручку во втором финквартале (февраль-апрель), однако улучшил прогноз прибыли на текущий финансовый год в целом.

Кроме того, в число лидеров подъема среди компаний из индекса Dow Jones вошли акции Boeing Co. (+1,2%), United Technologies Corp. (+0,7%) и Merck & Co. Inc. (+0,3%).

В то же время стоимость бумаг сети магазинов спортивной одежды и обуви Foot Locker рухнула на 16%, поскольку темпы роста выручки и сопоставимых продаж компании в минувшем квартале оказались хуже средних прогнозов аналитиков.

Акции Autodesk Inc. подешевели на 4,9%. Производитель программного обеспечения неожиданно завершил квартал с убытком, а повышение выручки оказалось слабее ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,37% и составил 25585,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,14% - до 2826,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,12%, составив 7637,01 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, участники рынка оценивают китайские статданные и следят за визитом президента США Дональда Трампа в Японию.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%, более широкий Topix - на 0,4%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 1,1% и 2,1% соответственно, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Индийский BSE Sensex увеличился на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, как и австралийский S&P/ASX 200. Индонезийский Jakarta Composite повысился на 0,7%.

Как стало известно в понедельник, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в апреле 2019 года сократилась на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, максимальными темпами с 2015 года.

В январе-апреле прибыль сократилась на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль государственных промпредприятий упала на 9,7%, тогда как частные компании увеличили прибыль на 4,1%.

Инвесторы также следят за ходом четырехдневного визита Дональда Трампа в Японию, который начался в минувшую субботу. Он встретился с новым японским императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ.

В воскресенье Трамп заявил об успехе в торговых переговорах с Токио. "Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

В понедельник наблюдается низкая активность торгов, поскольку не работают биржи США и Великобритании.

Цена бумаг японской компании Fast Retailing, владельца сети магазинов одежды Uniqlo, растет на 1,3%, оператора связи SoftBank Group - на 1,7%.

Акции китайского производителя мяса WH Group падают на 2,6%, страховщика China Life Insurance - на 0,1%, интернет-гиганта Tencent - дорожают на 0,2%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix опускается на 0,6%.

Австралийская горнодобывающая компания BHP прибавляет 1,3% рыночной стоимости, энергетическая Oil Search теряет 2%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник после того, как они завершили минувшую неделю рекордным падением с начала года.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск подешевели на $0,5 (0,07%) - до $68,54 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на $0,93 (1,37%) и составляла на закрытие $68,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,30 (0,51%) - до $58,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,72 (1,24%), до $58,63 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.