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Главная / Мнения аналитиков / По индексу РТС ближайшей целью роста выступает значение 1290 пунктов - Инвестиционная палата
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27 мая 2019 года 09:36
По индексу РТС ближайшей целью роста выступает значение 1290 пунктов - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник, на наш взгляд, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители приостановили падение. Уровень 2620 пунктов по индексу МосБиржи выступает, на наш взгляд, уровнем поддержки, мы ожидаем попыток роста с целями 2630-2640 пунктов, по индексу РТС ближайшей целью роста выступает значение 1290 пунктов", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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27 мая 2019 года 14:38
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались продолжить рост, но отступили от внутридневных максимумов, подтверждая опасность нисходящей коррекции позже в течение недели, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Тем не менее, если внешний фон улучшится,... читать дальше
.27 мая 2019 года 14:05
Подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям ТГК-1 с целевой ценой на уровне 0,013 руб.- ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали рекомендации по акциям ПАО "ТГК-1" - ведущего производителя электроэнергии и тепла в Северо-Западном регионе. Согласно проведенному исследованию, акции компании существенно недооценены на фоне ожиданий роста прибыли, дивидендов, генерации положительного... читать дальше
.27 мая 2019 года 13:28
"Эскалация торговых споров между США и Китаем в течение прошедшей недели сопровождалась смещением акцентов с введения пошлин на торговые запреты и бойкоты, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Это привело к усилению опасений по поводу... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:59
"Мы считаем, что акции "ЛУКОЙЛа" значительно недооценены технически и фундаментально в отличие от "Газпрома", который выглядит переоцененным после недавнего всплеска котировок. В краткосрочной перспективе стоимость акций "ЛУКОЙЛа" приблизится к цене обратного выкупа в размере 5450 руб./акция, что... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:41
"В понедельник утром, несмотря на восстановление интереса инвесторов к риску, рубль не демонстрировал выраженной динамики. Российской валюте не дает укрепиться нефть. Вероятно, рубль продолжит в ближайшее время торговаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$. В среднесрочной перспективе мы не верим в... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:35
В ближайшее время спрос на ОФЗ сохранится, если нефть не скорректируется более существенно - Уралсиб
"Вторую неделю подряд ОФЗ завершают заметным снижением доходностей. В пятницу рублевым госбумагам удалось немного подорожать благодаря некоторому восстановлению нефтяных котировок в первой половине дня. К вечеру цены на нефть сделали попытку прервать рост, но ОФЗ и рубль на это мало... читать дальше
.27 мая 2019 года 12:14
"Российская валюта сохраняет относительную устойчивость в условиях повышенной волатильности на глобальных площадках, - комментируют эксперты "Нордеа банка". - В конце прошлой недели рубль терял около процента в основных валютных парах, хотя падение цен на нефть в рамках недели достигало 7%. В... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:59
Москва. 27 мая. Рынок акций РФ утром умеренно подрос вслед за подъемом фондовых индексов в Азии на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию, после чего залег в боковик в отсутствие идей в связи с выходным в Европе; лидируют в росте акции "АЛРОСА-Нюрба", поднявшиеся к уровням середины декабря 2018 года на дивидендных новостях. читать дальше
.27 мая 2019 года 11:55
"Постепенное снижение предложения валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни и недели способно повысить значимость внешних факторов для динамики рубля. В то же время для финансовых игроков рубль остается предпочтительной валютой для вложений, на что указывает и очередной рост чистой... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:45
"После падения на 7% в рамках прошлой недели на фоне обострения риторики между Китаем и США нефть вернулась на довольно комфортные для российского рубля отметки выше 68 долл./бар. Поддержку нефтяным контрактам оказали и пятничные данные о сокращении количества буровых установок в США на 5 единиц... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:23
В условиях закрытия западных бирж сегодня российский рынок демонстрирует минимальные изменения, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Итоги выборов в Европарламент вопреки ожиданиям не становятся дестабилизирующим фактором. Во-многом из-за эффекта буксующего и рискованного... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:03
На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64-65,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"По итогам прошлой недели российский рубль, южноафриканский ранд, мексиканский песо, китайский юань прибавили 0,1-0,6%. Из основной группы валют EM выделялись турецкая лира (в сторону ослабления) и бразильский реал (в сторону большего укрепления) на фоне внутренних историй, - указывает эксперт... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:45
Если внешние и внутренние факторы будут благоприятными, "быки" с радостью вернутся к покупкам акций - ИК "Велес Капитал"
"В целом ситуация на мировых площадках в начале недели стабильна, а отсутствие торгов на биржах США и Великобритании может обеспечить более вялую динамику в течение дня. На этой неделе рынок акций РФ может скорректироваться чуть ниже, но если внешние и внутренние факторы будут благоприятными,... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:35
"Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась крайне продуктивной – кривая госбумаг продемонстрировала снижение на 10-12 б.п.: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 12 б.п. – до 7,67% годовых, опустившись ниже текущего уровня ключевой ставки, 10-летнего бенчмарка – также на 12 б.п. – до 7,94% годовых,... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:35
Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте слабоактивных торгов понедельника в связи с выходным днем в США и Великобритании
Москва. 27 мая. Доллар слегка повышается, евро немного снижается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в условиях выходного дня на рынках США и Великобритании. читать дальше
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