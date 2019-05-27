Утром вероятно незначительное снижение на рынке акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"После снижения нефтяных котировок российский фондовый рынок мог в пятницу "рухнуть", но он выстоял. Индекс МосБиржи даже не снизился до зоны поддержки 2590-2600 пунктов. Это показывает, что присутствуют факторы, "демпфирующие" колебания внешних рынков. Индекс гособлигаций RGBI (RGBI) сейчас находится на максимальных с августа прошлого года значениях. Ожидания что ЦБ на заседании 14 июня снизит ставку подстегивает спрос на российские ОФЗ. Кроме того, пока до 18 июля длится дивидендный период, у нашего рынка есть "андидот" от внешнего негатива. Не далее как во вторник на минувшей неделе "быки" показали силу, когда индекс МосБиржи пробил наверх зону сопротивления 2590-2600. Стоит ли агрессивно играть после этого на понижение? Уверен, что рано. Худшее что может случиться с индексом МосБиржи в ближайшие дни - снижение до 2570. Утром вероятно незначительное снижение. Цены на нефть снижаются, но есть предпосылки, что это не перерастет в обвал", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.