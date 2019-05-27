Индекс МосБиржи откроется ростом в районе 0,3% - Алор Брокер

"Сегодня с утра американские фьючерсы находятся выше нашего закрытия, отскочила и нефть. Это говорит в пользу открытия индекса МосБиржи ростом в районе 0,3%. Но затем рублевому индикатору придется "жить" без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании сегодня будут закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка. На прошлой неделе индекс МосБиржи так и не смог пробить сопротивление 2650 пунктов, открыв дорогу на 2700, вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и сегодня", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.