Пауза в подъеме индекса РТС необходима для избежания "перекупленности" - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе рынок акций может находиться в фазе консолидации. Выходные в США и Великобритании (День поминовения и банковский выходной соответственно) не способствуют увеличению активности на рынках в целом. Снижение доходности по казначейским облигациям США в прошедшую пятницу и повышение цен на золото косвенно свидетельствуют о сохранении спроса на "защитные активы", что заставляет пока скептически оценивать возможность возобновления притока капитала на развивающиеся рынки. С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, текущая пауза в подъеме необходима во избежание формирования "перекупленности". На валютном рынке сегодня не исключено сокращение активности из-за выходных в США и Великобритании, в начале торгов вероятна консолидация немногим ниже отметки 64,5 по паре доллар-рубль", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.