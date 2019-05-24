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24 мая 2019 года 19:45

Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял почти весь дневной прирост из-за вновь упавшей нефти

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу растерял почти весь дневной коррекционный прирост из-за вновь упавшей нефти на фоне сохраняющихся опасений затяжной торговой войны между США и Китаем; индекс МосБиржи после превышения днем 2640 пунктов откатился к финалу сессии ниже 2620 пунктов, но неделю закрыл в "плюсе".

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2619,24 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1279,11 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,2%.

Доллар просел до 64,51 рубля (-0,35 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-2%, доллар подешевел на 0,27 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+5,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,3% и +2,3% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%, до 0,1775 рубля).

Поддержку акциям Сбербанка в пятницу оказали новости с годового собрания акционеров: глава Сбербанка Герман Греф заявил в пятницу, что банк рассмотрит возможность выплаты квартальных или полугодовых дивидендов. С предложением выплачивать промежуточные дивиденды выступил ранее директор Prosperity Capital Management, чьи фонды под управлением владеют акциями Сбербанка на $400 млн. На собрании акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию каждого типа.

Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" рассмотрят на годовом собрании предложение о выплате дивидендов в размере 0,016 рубля на акцию по результатам работы в 2018 году, сообщила компания.

Просели в рамках коррекции акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-4%), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,4%).

Акции ВТБ накануне взлетели на 10,1% после известий, что банк заложил в свою стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО. За 2018 год ВТБ может направить на дивиденды 15% прибыли по МСФО. Глава банка Андрей Костин ранее отмечал, что это разовое решение, необходимое для выполнения регуляторных требований.

Индексы в США в четверг упали более чем на 1% на фоне беспокойства в отношении торговой войны между США и Китаем, а также замедления темпов глобального экономического роста.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем. Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле. В секторе услуг США индикатор упал до минимума более чем за три года, до 50,8 с 52,7 пункта.

СМИ пишут со ссылкой на источники, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,02%), подросли Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Опасения по поводу американо-китайского торгового конфликта по-прежнему оказывают давление на рынки, несмотря на то, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Кроме того, СМИ сообщают, что Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем. Таким образом, версия о том, что санкции против Huawei являются инструментом давления на Китай в рамках переговорного процесса, оказалась отчасти подтверждена.

Нефть днем в пятницу росла, Brent поднималась к $69 за баррель, однако к вечеру вновь откатилась ниже $68 за баррель, показав максимальное с начала года падение по итогам недели (Brent потеряла 5,9%). Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,95 за баррель (+0,3% и -4,6% в четверг), июльская цена WTI - $57,97 за баррель (+0,1% и -5,7% накануне).

Накануне из сообщений СМИ стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении пяти китайских компаний, производящих оборудование для видеонаблюдения. Ранее США внесли в "черный список" компанию Huawei, а до этого - увеличили пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

Как отмечает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович, увеличение запасов нефти в США вряд ли стало главной причиной падения котировок нефти, скорее это обусловлено усилением тревожности рынков в отношении развития торгового спора США и Китая после того, как стороны обменялись жесткими заявлениями. При этом фундаментальный базис и геополитика формируют существенный потенциал для возвращения цен к росту и говорить о долгосрочном понижательном тренде весьма преждевременно.

Главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен являются опасения рынка по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть на фоне усиления "обмена любезностями" между США и КНР. Однако летом нефть снова окажется в зоне роста - в течение двух месяцев США и Китай либо заключат сделку, либо вернутся на путь "успешных" переговоров.

Кроме того, летом на нефтяном рынке может сложиться существенный дефицит, а усиление давления США на Иран может стать для нефти одним из основных драйверов роста. Отношения в треугольнике "США-Саудовская Аравия-Иран" могут испытать обострение, что способно привести к спекулятивному росту стоимости сырья. В результате к концу июня нефтяные котировки Brent будут находиться в диапазоне $72-75 за баррель, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ рынок спокойно пережил тревоги на внешних площадках и вновь сосредоточился на внутренних новостях. Сбербанк планирует довести дивиденды до 50% от прибыли по МСФО и даже рассмотреть возможность их выплаты поквартально или за полугодие. Ожидается, что в течение двух лет выплаты акционерам могут возрасти как минимум на 25%. Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+5,3%) оказались в лидерах дня на фоне сообщений о возобновлении поставок "чистой" нефти с 9-10 июня в Польшу. Кроме того, может найтись покупатель для "грязной" нефти. ЦБ РФ сообщил, что прибыль банковского сектора в январе-апреле выросла на 40%, до 750 млрд рублей.

Рубль также смог укрепить свои позиции. В начале будущей недели состоится пик налоговых платежей, затем поддержку рублю будут обеспечивать аукционы ОФЗ. Соответственно, в ближайшие дни рублю будет сложно ослабнуть из-за повышенного спроса на ликвидность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня - она покинет пост премьер-министра и лидера консерваторов. Накануне Трамп говорил о том, что текущая торговая напряженность может весьма мягко завершиться. Впрочем, каких-либо сигналов о готовности КНР к диалогу пока нет. Аналитики Commerzbank AG полагают, что Саудовская Аравия может весьма неохотно отнестись к идее наращивания добычи нефти на фоне произошедшего обвала котировок. В UBS AG вовсе ожидают, что Brent весьма скоро подорожает до $75 за баррель, поскольку реальная ситуация на рынке говорит о недостаточных поставках. Члены ОПЕК+ придерживаются дисциплины в рамках соглашения об ограничении добычи. Более того, санкции против Ирана и Венесуэлы еще больше сокращают предложение на рынке, отмечает аналитик.

В США инвесторы решили поверить очередным заявлениям Трампа о том, что текущая напряженная ситуация с Китаем может мягко и быстро разрешиться. Если же говорить о Huawei, то послабления для компании могут стать частью торговой сделки. Остается лишь рассчитывать на то, что очередной "нажим" в Пекине не расценят как оскорбление. Однако темой ближайшей недели может стать проект новых тарифов для стран, которые Вашингтон причисляет к валютным манипуляторам. Одним из главных критериев является наличие положительного сальдо в торговле с США. Россия также входит в список стран, которые искусственно, по мнению США, занижают курс своей валюты. Между тем объем заказов на товары длительного пользования в США упал на 2,1% за апрель. Российский рынок в конце недели следовал в русле общемировых тенденций, констатирует Кочетков.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, рост акций "РусАла" и "Транснефти" носил коррекционный характер. В течение нескольких недель эти бумаги находились под давлением продаж, в случае с "Транснефтью" это связано с новостями о загрязнении некондиционной нефтью системы экспортных магистральных трубопроводов "Дружба". Образовавшиеся в связи с этим технические проблемы до сих пор полностью не устранены. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос об определении размера ущерба для иностранных потребителей трубопроводной нефти, говорит Манжос.

По оценке аналитика "Центра аналитики и финансовых технологий" Антона Быкова, Brent на неделе откатилась ниже отметки $71,50 за баррель, что фактически ознаменовало ее выход из полугодового растущего тренда. Последние полторы недели нефть удерживалась в восходящем тренде лишь благодаря регулярным форс-мажорам с нефтяной отраслью Саудовской Аравии. Но как только эти "неожиданные" события прекратились, Brent вернулась к критической для растущей тенденции точке $71,5, а далее свою роль в падении сыграли данные о запасах нефти в США вместе с обострением американо-китайской торговой войны.

Теперь крайне вероятно, что в ближайший месяц нефтяные цены продолжат падать в направлении $60 за баррель Brent, пока ОПЕК+ не подтвердит в конце июня свою приверженность к ограничению добычи до конца года. В краткосрочной перспективе нефтяные котировки ждет повышенная турбулентность - после отскока Brent до $69 за баррель вероятен новых поход на $67, считает аналитик.

Руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов пока не видит знаковых моментов к тому, чтобы не находиться в "шорте" по американским акциям, а относительно умеренная просадка рынков вызвана лишь не слишком "громким" ответом со стороны Поднебесной. Со стороны официального Пекина прозвучали слова о том, что в целом все эти уже сильно надоевшие глобальным инвесторам внешнеторговые переговоры могут быть продолжены, но при условии, если со стороны США будут предприняты все возможные действия, чтобы исправить "ошибки" Вашингтона. По сути, это тупиковая ситуация, и она заключается в том, что в Вашингтоне не могут вести переговоры с Пекином в ином тоне - им важно заниматься "прессингом" Китая, чтобы вынудить его пойти по пути американского понимания внешнеторговой сделки, что противоречит позиции Китая.

В итоге этой тупиковой ситуации все активные телодвижения на глобальных рынках можно поставить "на паузу". Упоминание Трампом возможностей послабления для Huawei было сделано для того, чтобы успеть "зашортить" американский фондовый рынок, пока цены не успели пройти психологически важный уровень 2800 пунктов по индексу широкого рынка S&P 500. В дальнейшем вероятна новая волна снижения акций, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+11%), "префы" "Транснефти" (+5,3%), акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+4,1%), акции ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,4%).

Поддержку акциям "Ленэнерго" в пятницу оказал квартальный отчет по МСФО: чистая прибыль компании выросла на 87,6% в годовом выражении - до 4,92 млрд рублей, выручка увеличилась на 8,9% - до 21,177 млрд рублей.

Подешевели из-за отсечки дивидендов на бирже бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,7%, до 85,58 рубля, дивиденды за 2018 год - 4,45 рубля на одну акцию), акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-10,5%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-5,1%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,711 млрд рублей (из них 15,427 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,006 млрд рублей - на "Газпром" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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