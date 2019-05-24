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24 мая 2019 года 19:50

Рубль сократил темпы роста к доллару и евро на фоне замедления повышательной динамики нефти

Москва. 24 мая. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине по сравнению с первой половиной дня на фоне замедления повышательной динамики в ценах на нефть.

Курс доллара США составил 64,54 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,23 руб./EUR1, подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,63 копейки - до 67,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на вечерних торгах. Позитивные настроения игроков связаны с улучшением настроений на глобальных рынках, в том числе на валютных площадках emerging markets. Поддержку валютам ЕМ оказывает возобновление снижения курса доллара на глобальном рынке (в частности, пара "доллар-евро" торгуется выше отметки $1,12 за евро после того, как накануне она снижалась к $1,1106 впервые с июня 2017 года).

Позитивное влияние на курс нацвалюты также оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода мая, который приходится на начало следующей недели (по оценкам аналитиков, им предстоит перечислить в бюджет более 1,2 трлн рублей). При этом общий спрос инвесторов на рублевые активы привел к возобновлению повышения индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI после небольшой коррекционной просадки накануне по результатам роста шести сессий подряд. К вечеру дня индекс повысился на 0,01%, до 139,15 пункта.

Улучшение настроений на глобальных рынках связано с надеждами на позитивное разрешение американо-китайского торгового противостояния. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно.

Ситуация с китайской компанией Huawei, включенной в "черный список" американского министерства торговли, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет достигнуто, предполагает Трамп. "Смотрите, что они (Huawei - ИФ) сделали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, это очень опасно. Могу предположить, что Huawei, возможно, будет включена в каком-то виде и в какую-то часть торгового соглашения, если мы заключим его", - сказал он журналистам.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, рубль укрепляется к доллару и евро на торгах в пятницу. "Укрепление нацвалюты связано с возобновлением притока инвесторов на рынок ОФЗ после вчерашнего коррекционного снижения. Вероятно, основным драйвером по-прежнему остаются ожидания того, что уже на предстоящем в июне заседании ЦБ РФ регулятор пойдет на снижение ключевой ставки. О том, что ставка будет снижена, с очень высокой вероятностью говорит риторика чиновников Банка России. Риторика чиновников Минэкономразвития свидетельствует, что снижение ставки может продолжиться и на горизонте 2019 года, в том числе после снижения на июньском заседании. В ближайшее время приток средств в рынок ОФЗ может еще усилиться, при этом в целом спрос на рублевые активы почти полностью восстановился до уровней, которые были до осеннего анонса санкций со стороны сенаторов США. В настоящее время индекс "чистых" цен RGBI находится на максимальных отметках с августа прошлого года", - отметил Нигматуллин.

"Российский рынок и рубль сегодня восстанавливаются на ожиданиях разрешения американо-китайского торгового спора. Президент Трамп придерживался вполне миролюбивой интонации в четверг, заявив, что жалобы на Huawei могут быть разрешены в рамках американо-китайской торговой сделки, назвав китайский телекоммуникационный гигант "очень опасным". В то же время министерство торговли США предложило новые антисубсидиционные пошлины на продукцию стран, валюты которых недооценены, открыв потенциально новый фронт против Китая", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу демонстрируют положительную динамику после существенного снижения в предыдущие дни до минимумов за последние два месяца. Тем не менее, темпы подъема котировок замедлились.

С начала текущей недели WTI упала на 7%, Brent - на 5%, что в обоих случаях является максимальным недельным снижением в текущем году, отмечает MarketWatch.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,19% - до $67,89 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,02% - до $57,92 за баррель.

В случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, полагают аналитики. Нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.

Тем не менее, аналитики международного рейтингового агентства Fitch полагают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать снижение поставок из Ирана, причем им для этого необязательно будет выходить за рамки текущих лимитов на добычу, поскольку на данный момент страны перевыполняют условия сделки.

"Нефть сегодня попробовала отскочить, но особенно результативной такую попытку назвать сложно. Баррель Brent к вечеру торгуется возле $67,89, и пока рынок не найдет подходящий катализатор для возвращения покупок, здесь не исключены боковые торги в границах 67,5-69,0 руб./$1. Доллар к вечеру вернулся в область 64,5 руб./$1, как будто и не было двухдневного отскока. Получается, что коридор 64-66 руб./$1 прочен, и до понедельника ему ничто не угрожает. Евро пока держится выше 72,1 руб./EUR1, но при пробое этого уровня на рынок выйдут "медведи" уже в самом начале следующей недели", - полагает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,93 копейки, до 64,6106 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,17 копейки, до 72,3186 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 9,13 копейки по отношению к четвергу и составил 64,5372 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 14,54 копейки и составил 64,553 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 441,397 млн, из которых $706,801 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 734,596 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 32,17 копейки по отношению к четвергу, до 71,1961 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 18,92 копейки и составил 72,2292 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR809,757 млн, из которых EUR388,93 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,81% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 8,06%, 8,2% и 8,29% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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