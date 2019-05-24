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24 мая 2019 года 19:53

Рынок акций РФ на неделе обновил максимум индекса МосБиржи на внутренних идеях

Рынок акций РФ на неделе вырос в основном на внутренних идеях, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, впервые преодолев рубеж 2600 пунктов. При этом негативные внешние сигналы были большей частью проигнорированы - эскалация торгового противостояния между США и Китаем вызвала бегство капиталов из рисковых активов из-за опасений замедления мировой экономики и сокращения спроса на сырье, что привело к падению мировых фондовых площадок и нефти.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 16 по 22 мая составил порядка $160 млн против оттока $290 млн неделей ранее. Между тем в фонды, инвестирующие только в акции РФ, пришло около $10 млн (первый приток за последние 16 недель) против $110 млн оттока на предыдущей неделе (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 20 по 24 мая вырос на 1,6% и составил 2619,24 пункта, индекс РТС прибавил 2% и достиг 1279,11 пункта на фоне снижения доллара до 64,51 руб./$1 (-0,27 рубля). Нефть Brent за неделю подешевела на 5,9% или $4,22 (июльский фьючерс).

Неделя началась со смешанной динамики blue chips и индексов на фоне подросшей нефти, укрепления рубля и снижения мировых фондовых площадок из-за эскалации торговой войны США и Китая; в лидерах роста выступили акции "Россетей" (+6,5%), обновившие максимум с декабря 2016 года в отсутствие новостей, также продолжился подъем "Газпрома" (+1%) на дивидендных новостях. Индекс МосБиржи просел к 2570 пунктам, РТС превысил 1256 пунктов.

Негативом для внешних рынков стали сигналы о том, что власти КНР сомневаются в целесообразности продолжения торговых переговоров с США после повышения Вашингтоном пошлин на очередную порцию товаров китайского экспорта. Негативный отклик в Китае также вызвала новость о том, что Минторг США объявил о намерении внести производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США. Американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки Huawei, что вызвало падение акций китайских технологических компаний. Нефть Brent в понедельник превышала $73 за баррель на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года, однако затем скорректировалась в район $72 за баррель, поскольку мониторинговый комитет ОПЕК+ решил дождаться саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК в конце июня.

Во вторник рынок акций обновил исторический максимум по индексу МосБиржи (индикатор поднялся в район 2620 пунктов) на фоне отскока мировых фондовых площадок благодаря ожиданиям отсрочки Штатами введения запрета на бизнес с Huawei, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+3,5%), обновившие пик с июля 2011 года на дивидендных новостях - совет директоров утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию.

Минторг США сообщил, что предоставит Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что США недооценивают его компанию и уже в ближайшие несколько лет никто не сможет конкурировать с Huawei в сегменте 5G-технологий. Нефть Brent консолидировалась в районе $72 за баррель.

В среду подъем рынка акций РФ продолжился с обновлением максимума МосБиржи (индикатор превышал 2645 пунктов), невзирая на негативную динамику внешних фондовых площадок и упавшую нефть на статистике Минэнерго США; лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" (+4,2%) и "Газпром нефти" (+3,5%). Финдиректор "Газпром нефти" Алексей Янкевич сообщил, что компания продолжит практику выплаты промежуточных дивидендов, и в текущем году акционеры могут рассчитывать на промежуточные выплаты. Он также отметил, что "Газпром нефть" вслед за "Газпромом" увеличивает размер выплат.

Посол КНР в США заявил, что Пекин по-прежнему готов возобновить торговые переговоры, хотя на данный момент новых встреч делегаций двух стран не запланировано. В провале переговоров он обвинил американскую сторону, которая, по его словам, "слишком часто меняла свою позицию". По словам посла, Huawei не представляет никакой угрозы безопасности США, а действия против нее вызваны исключительно политическими мотивами.

Нефть Brent откатилась ниже $71 за баррель на опасениях эскалации торгового конфликта США-КНР и статистике Минэнерго США о росте запасов сырья(резервы нефти выросли за неделю на 4,74 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,7-2 млн баррелей, также возросли сильнее ожиданий запасы бензина).

В четверг рынок акций просел вслед за мировыми площадками и обвалившейся нефтью из-за опасений затяжной торговой войны США и Китая, что может привести к замедлению мировой экономики, индекс МосБиржи просел ниже 2620 пунктов, при этом откат сдерживался ослаблением рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Мечела" (-4,3%) по факту выхода квартального отчета, и выстрелили вверх на 10% акции ВТБ на дивидендных новостях - банк заложил в свою стратегию выплату дивидендов за 2019-2022 годы в размере 50% прибыли по МСФО (за 2018 год выплаты ВТБ составят 15% прибыли по МСФО). Акции "Газпрома" (+0,4%) обновили максимум с лета 2011 года.

Негативом для мировых рынков стали опубликованные протоколы майского заседания Федрезерва США, в которых инвесторы не нашли сигналов на снижение учетной ставки. Нефть Brent обвалилась в район $68 за баррель на опасениях, что торговое противостояние США и Китая может оказаться затяжным, при этом локально котировки падали в район $67 за баррель (уровень конца марта).

В пятницу рынок акций попытался скорректироваться вверх на фоне общемирового отскока, индекс МосБиржи поднимался выше 2640 пунктов, однако вновь развернувшаяся вниз нефть нивелировала все усилия "быков" - индекс МосБиржи к закрытию откатился ниже 2620 пунктов во главе с бумагами ВТБ (-4%) и "Газпрома" (-2,1%).

Президент США Дональд Трам заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и что торговое соглашение между двумя странами все еще возможно. Также Трамп указал на возможность послаблений в отношении компании Huawei, которые могут быть включены в условия торговой сделки с Китаем, однако это мало успокоило инвесторов. Нефть Brent поднималась днем в район $69 за баррель, но вечером упала ниже $68 за баррель, недельный откат цен стал рекордным с начала года.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+30%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+24%), "ОГК-2" (+14%); хуже рынка смотрелись акции "Мечела" (-6%), "Детского мира" (-5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4%).

Рынок акций в конце мая может скорректироваться вниз в случае дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры перед лицом эскалации торгового противостояния Штатов и Китая. Коридор колебаний индекса МосБиржи может составить 2580-2650 пунктов, для индекса РТС - 1250-1310 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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