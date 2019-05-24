Рост цен евробондов РФ, отмечавшийся в начале недели, 23 мая сменился коррекцией и последующей стабилизацией

Москва. 24 мая. Рост котировок большинства выпусков еврооблигаций России, отмечавшийся на фоне повышенного спроса инвесторов, в том числе иностранных, на все российские активы, включая акции и облигации, в четверг, 23 мая, сменился коррекцией вследствие ухудшения конъюнктуры мировых рынков, отмечают эксперты.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), как "защитные активы", напротив, плавно снижались в цене в начале недели и перешли к ценовому росту в среду-четверг. В итоге суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней практически не изменились.

Основным драйвером роста отечественных евробондов в начале недели выступил восстановившийся спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, что привело к повышению котировок практически всех суверенных евробондов emerging markets, в том числе ЮАР, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии (доходности еврооблигаций этих стран снизились на 1-7 базисных пунктов). При этом российские бумаги выступали в качестве лидеров ценового повышения, и, соответственно, их процентные ставки снижались более активно. Аналогичная ситуация складывалась и на валютных рынках, где рубль демонстрировал более стабильную динамику, и на рынках локальных долговых бумаг, где российские ОФЗ также выступали в качестве лидеров роста. Связано это было, с одной стороны, с хорошими кредитными показателями России, в частности, с профицитным исполнением бюджета, а с другой стороны - со снижением санкционнной риторики со стороны США и Европы.

Во вторник ценовой рост российских суверенных еврооблигаций продолжился, но желающих покупать было уже меньше по сравнению с первым днем недели. И хотя на рынке по-прежнему присутствовал спрос в большинстве выпусков, параллельно произошла активизация продавцов, желающих зафиксировать прибыль на текущих, достаточно высоких, ценовых уровнях. Это и вызвало замедление темпов повышения, но не привело к развороту рынка в целом.

В середине недели на фоне сохраняющегося спроса желающих зафиксировать прибыль стало еще больше, в результате этого рынок находился уже в боковом дрейфе, без доминирования тех или иных игроков. После достижения во вторник ценами российских еврооблигаций максимумов с начала года, 22 мая рынок отечественных евробондов консолидировался вблизи сложившихся ценовых уровней на фоне некоторого ухудшения внешней конъюнктуры. На рынке все еще оставались покупатели, но они были уже более осторожными и не стремились к быстрым покупкам.

Окончательный разворот рынка в сторону снижения произошел в четверг на фоне заметно ухудшившегося отношения глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом US Treasuries, как активы "тихой гавани", заметно подросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. На участников рынка негативно повлияли растущие опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики. Это привело также к падению фондовых и товарных рынков, в частности, снижение мировых цен на нефть в моменте достигало 5-6% (сыграли свою и роль и отчеты о сокращении потребления нефти в мире). Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказали опубликованные данные индекса деловой активности в промышленности США, оказавшиеся заметно хуже ожиданий аналитиков.

На фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2% с ранее прогнозировавшихся 3,3%. ОЭСР ждет роста экономики США в 2019 году на 2,8% и в 2020 году на 2,3% против прежде предполагавшихся 2,6% и 2,2%. В Китае по-прежнему ожидается подъем экономики соответственно на 6,2% и на 6%.

Нервозность на мировых рынках вызвал также опубликованный протокол заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 30 апреля - 1 мая. Как свидетельствует документ, руководители Федрезерва удовлетворены своим "терпеливым подходом" в отношении стоимости кредитования в стране, говоря о том, что она может сохраняться на текущем уровне "некоторое время". Вместе с тем мнения представителей FOMC относительно прогноза уровня ставок на долгосрочную перспективу разделились. Несколько руководителей ФРС заявили, что может возникнуть необходимость в более высоких ставках, если ситуация в экономике будет развиваться так, как они предполагают. Но несколько человек отметили, что более высокая производительность труда может означать, что экономический спад будет более значительным, чем можно предположить исходя из низкого уровня безработицы.

В последний день недели ситуация на рынке российских еврооблигаций стабилизировалась под влиянием улучшения настроений на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках. В итоге рынок закрывал неделю на мажорной ноте.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели выросла на 0,2% и составила 111,9% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 базисных пунктов и 24 мая составил 141 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,8% (их доходность снизилась на 6 пунктов - до 4,79% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,77% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 пункта - до 231 базисного пункта), с погашением в 2047 году - на 0,64%, до 104,75% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 4,935% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 0,37%, до 101,36% от номинала (его доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 4,05% годовых), евробонды с погашением в 2026 году - на 0,35%, с погашением в 2023 году - на 0,46% (спред к US Treasuries сузился на 5 пунктов и составил 121 базисный пункт).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала, а также возможного роста геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между США и Китаем. Кроме того, значимым фактором риска для российских еврооблигаций останется санкционная тематика, которая может выйти на первый план.