Предварительные индексы PMI за май стали источником беспокойства для рынков - Julius Baer

"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку консенсус-прогноз предполагал рост показателей до 52,7 и 53,5, последовало разочарование и финансовые рынки оказались под давлением. Такое развитие событий отражает обострение торгового противостояния между США и Китаем, а также ослабление внутреннего спроса в стране. Предварительные значения PMI по Германии демонстрируют замедление ведущей экономики Европы. Индекс деловой активности в промышленном секторе показал небольшое снижение с апрельского уровня до 44,3, в то время как индекс по сектору услуг упал до 55,0. Композитный индекс неожиданно вырос до 52,4. Предварительные PMI по Франции оказались лучше показателей предыдущего периода и консенсус-прогноза: в промышленности индекс составил 50,6, а в сфере услуг - 51,7. Индексы по еврозоне не достигли консенсус-прогноза ни в одном из секторов: показатель по промышленности на уровне 47,7 указывает на снижение деловой активности, а по сфере услуг упал до 52,5. Предварительный PMI по промышленности в Японии также перешел в негативную область, опустившись в до 49,6 из-за напряженности в сфере внешней торговли. Предварительные индексы деловой активности PMI за май показали более слабые результаты, чем ожидалось, однако большинство показателей все же остались выше границы роста на уровне 50 п.".