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24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Рыночные настроения уже несколько месяцев являются определяющими для котировок, колеблясь между оптимизмом и пессимизмом по поводу экономического роста, опасениями в связи с перебоями поставок и беспокойством в связи с возможным избытком предложения. Наибольший удар пришелся на сырьевые товары, сильнее всего зависящие от динамики экономического цикла. При этом котировки золота выросли, подтверждая его статус защитного актива. Цены на алюминий также удержали свои позиции, однако они уже торгуются на многолетних минимумах, так что, скорее всего, уже учитывают опасения по поводу замедления экономического роста. "Торговый спор США и Китая, американские санкции против Ирана, беспорядочная остановка и возобновление добычи железной руды в Бразилии и всевозможные политические факторы добавляют к ситуации дополнительную порцию неопределенности. После появления черного списка технологических компаний торговый спор превратился в фактор, который может оказать более широкое и существенное влияние на глобальную экономику. Краткосрочный прогноз по сырьевым товарам зависит от этих факторов и нервных настроений на рынке. Однако, если посмотреть на то, что стоит за этим, можно увидеть более надежные тренды. Так, золото продолжает долгосрочный рост, и замедление экономического цикла в итоге укрепит инвестиционный спрос и котировки драгоценного металла. Цены на нефть, наоборот, в ближайшие годы могут показать значительное снижение. Потенциальная смена политического режима в Венесуэле приведет к резкому росту производства "черного золота", который рынку будет трудно переварить, особенно, если это будет происходить на фоне замедления глобальной экономики", - резюмирует Норберт Рюкер.
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